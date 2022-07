LA STORIA DI WILLIAM HILL E IL SUO SUCCESSO COME BRAND GLOBALE

posted by Guido da Landriano

William Hill è uno dei più grandi colossi dell’industria dei casinò online. Al suo interno lavorano oltre 16000 impiegati, dislocati in diverse sedi sparse nei seguenti Paesi: Regno Unito, Italia, Irlanda, Bulgaria, Filippine, Israele, Spagna, Australia e anche la piccola Gibilterra.

Oltre che essere uno dei maggiori casinò online, William Hill opera anche capillarmente in tutto il territorio del Regno Unito con oltre 2000 agenzie ed è in assoluto il primo operatore di scommesse d’oltremanica con oltre il 25% del mercato. Oltre alle agenzie fisiche, William Hill offre anche la possibilità di scommettere via telefonica e i propri call center ogni giorno ricevono migliaia di chiamate.

Da sempre alla ricerca di novità per coinvolgere gli appassionati scommettitori e gamblers, nel 2014 ha addirittura dato vita ad un proprio canale televisivo anche se l’esperienza non si è rivelata vincente, durando solo un paio d’anni. In compenso ha creato un canale televisivo interno che trasmette all’interno delle proprie agenzie fisiche.

Parlando del nostro Paese, in Italia William Hill è presente dal 2011, anno in cui ha ottenuto la licenza AAMS. Da allora, ha costantemente ampliato la propria offerta dalle scommesse sportive al bingo, poker e naturalmente tutti i giochi casinò online e anche live.

LA STORIA

Ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato William Hill al successo, rendendolo il primo operatore nel mondo del gioco anglosassone e uno dei colossi principali in tutto il mondo.

Le Origini

La storia di William Hill è davvero molto interessante. La Compagnia prende il suo nome dal fondatore, che la creò pensate già nel lontano 1934. La particolarità è che in quell’anno, nel Regno Unito, il gioco d’azzardo era assolutamente illegale! Per questo all’inizio non erano presenti agenzie territoriali ma il meccanismo delle scommesse si basava tutto su posta e telefono.

Solo a partire dal 1961 le scommesse in Gran Bretagna divennero legali, consentendo a William Hill l’apertura di svariate agenzie sul territorio e negli anni, soprattutto dal 1966, l’acquisizione di agenzie concorrenti diventando così il player principale del gioco d’azzardo.

Periodo 1971 – 1989

Nel 1971 venne a mancare il fondatore della Compagnia, William Hill. La Compagnia venne acquisita da Sears Holding Group. Negli anni successivi alla morte del fondatore gli affari continuarono ugualmente ad incrementare tanto che nel 1973 si potevano contare ben 14750 agenzie di scommesse in tutto il Regno Unito.

A livello economico, l’anno fondamentale è stato probabilmente il 1988, quando il colosso Grand Metropolitan, già proprietario del marchio del gioco d’azzardo Mecca Bookmakers, acquistò William Hill e fuse le due società lasciando però il nome William Hill.

Solo un anno dopo, la nuova compagnia venne acquistata da Brent Walker, un gigante del gioco d’azzardo con a disposizione oltre 1800 agenzie e un giro d’affari miliardario.

Piccola curiosità: Brent Warner fece anche causa e ottenne un risarcimento contro Grand Metropol perché si accorse che aveva manipolato in eccesso i profitti della compagnia.

Gli Anni ‘90

Un anno molto importante è sicuramente il 1994, quando divenne legale nel Regno Unito accettare le scommesse sportive sul calcio all’interno delle agenzie di scommesse. Allo stesso tempo però venne introdotta la lotteria nazionale, che erose parte degli introiti della compagnia spostando l’interesse dei giocatori. Forse anche per questo, Brent Walker poco dopo chiuse per debiti (oltre 1 miliardo di sterline) lasciando spazio alla Banca di Investimenti Giapponese Nomura che comprò William Hill nel 1997.

L’anno successivo è molto importante per William Hill, che lanciò il primo portale di scommesse online Sportsbook.

Gli Anni 2000

Dopo una storia travagliata, nel nuovo millennio William Hill inizia col botto lanciando un servizio scommesse via internet e soprattutto lanciando il suo casinò online.

Il casinò online ha contribuito in modo decisivo al rilancio della compagnia, che nel 2002 è stata finalmente quotata nella Borsa di Londra con grande successo. Negli anni successivi, William Hill si ingrandisce diventando proprietaria dell’ippodromo Brough Park Greyhound e Newcastle Greyhound Stadium.

La svolta nel gioco online è avvenuta invece nel 2008, quando come riportò anche l’autorevole quotidiano The Guardian, William Hill diede vita ad una partnership con il colosso israeliano Playtech per lo sviluppo dei giochi da casinò online.

Il Decennio 2010 – 2020

In questi anni molte operazioni finanziarie si spostano a Gibilterra e vediamo anche l’espansione verso gli Stati Uniti. Nel 2011 infatti c’è stata l’acquisizione di American Wagerin Inc e Brandywine Bookmaking.

Nel 2012 addirittura William Hill è diventato il primo operatore di scommesse e gioco d’azzardo europeo ad ottenere una licenza di gioco nello stato del Nevada. L’espansione mondiale continua nel 2013 in Australia con l’acquisizione di Sportingbet’s Australian Business.

Nel 2014 c’è la vera svolta per il gioco online, ovvero l’applicazione delle scommesse di William Hill fa segnare il record di download: oltre 2 milioni!

Nel 2018 continua l’espansione verso l’Australia con l’acquisizione anche del gigante Crownbet Holdings per un valore di 300 milioni australiani.

La decade finisce in bellezza nel 2019 con l’acquisizione anche di Mr Green&Co, una solida compagnia europea cresciuta molto in fretta per la cifra di 242 milioni di euro.

Dal 2020 ad oggi

Gli ultimi anni hanno portato un’enorme novità. Nel novembre del 2020 il colosso Caesars Entertainment ha fatto una proposta d’acquisto a William Hill e l’ha terminata con successo

già nell’aprile del 2021. L’operazione ha comportato il mantenimento di tutto il business negli Stati Uniti ma anche la vendita del business in Gran Bretagna e nel resto del mondo.

CONCLUSIONI

Abbiamo ripercorso tutta la storia di uno dei principali attori del gioco d’azzardo del Regno Unito che nel corso degli anni è diventato un colosso di livello mondiale.

Diamo merito a William Hill di essere stato un vero e proprio pioniere del gioco d’azzardo, anche di quello online. Attraverso la partnership con Playtech, il lancio del sito online e soprattutto delle applicazioni, William Hill ha contribuito in modo decisivo all’ampliamento del mercato delle scommesse e del casinò online facendolo conoscere al grande pubblico e non solo ai giocatori abituali che utilizzano principalmente le agenzie presenti sul territorio. William Hill gode anche di un’ottima reputazione tra i suoi utenti che si divertono con i suoi numerosi giochi e scommesse sportive.

Di acqua sotto i ponti, da quando la società era gestita da Mr William Hill e il gioco d’azzardo era ancora illegale, ne è passata veramente tanta. Abbiamo assistito nel corso dei decenni ad alti e bassi, con la compagnia oggetto di vendita e passata di mano in mano diverse volte fino ad arrivare invece ad essere protagonista del mercato e ad espandersi in tutto il mondo.

Con la quotazione in borsa nel 2002 sicuramente William Hill è cresciuta tantissimo e ha avuto lo slancio per espandersi in Australia ma anche negli Stati Uniti, dove ha raggiunto il record di essere il primo operatore europeo ad ottenere una licenza di gioco nello Stato del Nevada.

Siamo sicuri che molti altri capitoli devono essere ancora scritti, a partire dalla recente acquisizione da parte di Caesars Entertainment.



