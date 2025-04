La Spesa Militare tedesca è ora la Quarta al Mondo. Quali sono i risultati?

Per il decimo anno consecutivo, la spesa militare globale è in aumento, in modo particolarmente significativo in Europa e in Medio Oriente. La Germania è al quarto posto a livello mondiale, dopo USA, Cina e Russia. I primi 5 al mondo rappresentano una quota immensa della spesa globale.

La spesa militare globale è aumentata per il decimo anno consecutivo nel 2024. Tutti i paesi complessivamente hanno speso circa 2,72 trilioni di dollari USA (circa 2,38 trilioni di euro) per le spese militari, secondo il nuovo rapporto dello Stockholm Peace Research Institute Sipri . Si tratta del 9,4% in più rispetto al 2023, al netto dell’inflazione: si tratta del maggiore incremento annuo dalla fine della Guerra Fredda nel 1991.

Secondo l’istituto, l’aumento è stato particolarmente forte in Europa e in Medio Oriente, il che potrebbe essere spiegato con le guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza, nonché con il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano.

La Germania è al quarto posto a livello mondiale Secondo il Sipri, la Germania ha speso 88,5 miliardi di dollari (circa 77,6 miliardi di euro) per le sue forze armate, posizionandosi per la prima volta dalla riunificazione davanti a tutti gli altri paesi dell’Europa centrale e occidentale.

A livello mondiale, la Repubblica Federale si è piazzata al quarto posto, dietro al leader USA e a Cina e Russia, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Anche l’India si classifica tra le prime 5. I primi cinque paesi in classifica rappresentano il 60 percento della spesa globale totale.

Con un aumento del 28 percento delle spese militari tedesche rispetto all’anno precedente, il fondo speciale per la Bundeswehr, approvato nel 2022, ha mostrato i suoi effetti. Tuttavia, con l’1,9%, la Repubblica Federale è rimasta appena al di sotto dell’obiettivo della NATO di investire il 2% del prodotto interno lordo (PIL) nella difesa. Nello stesso tempo tutta questa spesa non sembra aver cambiato radicalmente la Bundeswehr, la Luftwaffe o la Deutsche Marine. La Germania ancora dispone solo di una divisione corazzata quasi operativa e la difesa aerea lascia abbastanza a desiderare. Non ha nessuna portaerei e neanche F-35 in servizio o satelliti. Dovè il quanto esercito al mondo? Dove finisce questa marea di soldi? Gli USA sono da anni il numero uno indiscusso Il rapporto Sipri mostra che tutti i paesi europei, ad eccezione di Malta, hanno aumentato la spesa militare nel 2024. Con 149 miliardi di dollari (quasi 131 miliardi di euro), la Russia è stata di gran lunga il paese europeo che ha speso di più per le sue forze armate. Ciò corrisponde al 7,1 percento del PIL russo. L’Ucraina, attaccata dalla Russia, ha speso 64,7 miliardi di dollari (circa 56,7 miliardi di euro). Con il 34%, l’Ucraina è il Paese al mondo che ha speso la quota maggiore del suo PIL per il proprio apparato militare.

Gli Stati Uniti, da anni al primo posto indiscusso per spesa militare, hanno sostenuto il 37 percento della spesa militare mondiale, pari a 997 miliardi di dollari (874 miliardi di euro). Secondo il rapporto, una parte significativa del bilancio degli Stati Uniti è stata destinata alla modernizzazione delle capacità militari e dell’arsenale nucleare statunitense. La Cina ha aumentato la sua spesa del sette per cento, segnando tre decenni di crescita ininterrotta della sua spesa militare. Secondo il rapporto, la Cina ha speso circa 314 miliardi di dollari (circa 275 miliardi di euro) per, tra le altre cose, espandere le sue capacità di guerra informatica e il suo arsenale nucleare. Minaccia della Russia e possibile ritiro degli Stati Uniti dalla NATO Mentre undici membri della NATO hanno raggiunto l’obiettivo dell’alleanza militare di spendere almeno il 2% del loro PIL per la difesa nel 2023, secondo la metodologia SIPRI, 18 dei 32 membri della NATO hanno fatto lo stesso nel 2024. Secondo la ricercatrice Sipri Jade Guiberteau Ricard, il rapido aumento della spesa tra i membri europei della NATO può essere spiegato dalla continua minaccia della Russia e dal possibile ritiro degli Stati Uniti dall’alleanza. Ha sottolineato, tuttavia, che un aumento della spesa di per sé non comporta necessariamente un significativo aumento della capacità militare o dell’indipendenza dagli Stati Uniti. “Si tratta di compiti molto più complessi”, ha affermato l’esperto del Sipri. L’aumento della spesa militare israeliana è il più alto dal 1967 Secondo il Sipri, la spesa militare in Medio Oriente è complessivamente aumentata, ma solo Israele e Libano hanno registrato un incremento significativo. La spesa di Israele è aumentata del 65 percento, l’incremento più alto dalla Guerra dei sei giorni del 1967, arrivando a 46,5 miliardi di dollari (quasi 41 miliardi di euro), dovuto alla guerra in corso nella Striscia di Gaza e all’escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo il rapporto, l’acerrimo nemico di Israele, l’Iran, è uno dei Paesi la cui spesa militare è diminuita nel 2024, nonostante l’Iran abbia sostenuto diversi gruppi nella regione, come Hamas e Hezbollah. Secondo il Sipri, le sanzioni imposte al Paese hanno portato a un calo del 10 percento della spesa militare, attestandosi a 7,9 miliardi di dollari (poco meno di 7 miliardi di euro). Il rapporto annuale SIPRI sulla spesa militare nel mondo è considerato la raccolta di dati più completa del suo genere. I ricercatori sulla pace basano il loro rapporto sui dati ufficiali del governo sui bilanci della difesa e su altre fonti e statistiche: ecco perché le cifre tradizionalmente differiscono da quelle fornite dalla NATO e dai singoli paesi. Il Sipri comprende anche le spese per il personale, gli aiuti militari e la ricerca e lo sviluppo militare.