La Skeggia Impazzita – 7 Giugno – A cura di ArsenaleK

Tutto sui #MiniBot, la potentissima arma di distruzione di massa proveniente dal pianeta Krypton che polverizzerà l’Europa. E qualcosa anche sul PD, la potentissima arma di autodistruzione del partito e della magistratura.

La Grecia chiede ufficialmente alla Germania 377 miliardi € per le riparazioni della seconda guerra mondiale.

Allora anche noi possiamo chiedere i danni morali a Renzi ed economici a Prodi? [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 5, 2019

Io se fossi in #Borghi farei un annuncio al giorno per vedere di nascosto l'effetto che fa. Tipo: "Da oggi le conchiglie di mare raccolte su spiagge italiane potranno essere convertite in lire marittime ed essere usate a sconto delle tasse". Così, a cazzo, per vederli agitati. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

BREAKING FAKENEWS Per contrastare il sommerso della professione più antica del mondo, lo Stato emetterà a breve i MINI-BOTTARELLA. Spendibili solo in cambio di prestazioni sessuali fatturate, deducibili dalle tasse come spese per beni di conforto. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

Ivrea, tre ladri assaltano tabaccheria: titolare spara sette colpi e ne uccide uno. Indagato per eccesso legittima difesa.

Ah, non per mancanza di mira? [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

BREAKING FAKENEWS L'Italia si dice disposta a pagare la megamulta che ci appiopperà Bruxelles stampando la nuova moneta: i mini-ABabboMorto. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

Lucia Annunziata: «la sinistra ha perso la capacità di parlare agli strati popolari». E' poco elegante farlo a bocca piena. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

#Draghi si oppone ai #Minibot: servono per pagare i fornitori dello stato, quindi produrranno debito. Lo strano caso del debito che diventa tale solo se viene pagato. [@giovannibrenteg] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

Italia a rischio di procedura di infrazione da parte di Bruxelles. Potrebbero comminarci una mega multa! Ok, paghiamola: quanti #minibot vogliono? [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

BREAKING FAKENEWS Colpo di mano del sindaco De Magistris che tenta il sorpasso istituzionale dando il via alla stampa di una moneta interna a libera circolazione sul territorio partenopeo: La Mini-Uallera. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

Ferruccio de Bortoli ha spiegato a #Piazzapulita la vera causi della crisi economica italiana: gli investitori non si fidano di noi perchè @borghi_claudio ha messo la sua faccia sulle banconote nei profili social. Se Borghi batte moneta a Milano, a New York crolla la borsa. pic.twitter.com/fActrxyi1c — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 7, 2019

Voglio chiarire che i minibot vengono creati a fronte di debiti esistenti. Quei debiti erano già debito, indipendentemente dal dargli forma cartacea in un minibot. Analogamente Mario non diventa un deficiente solo se lo scriviamo su un foglio, lo è già. — Paolo SavonaRola (@MinistroEconom1) June 6, 2019

Lo sentite questo silenzio assordante?

Sono Zingaretti, Renzi e tutti i giornalisti che non parlano delle partite a briscola serali di Lotti con i suoi amchetti del Csm. pic.twitter.com/dRJhfT9Nof — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

#Lotti (Pd): "accuse infamanti contro di me". Sostengono che abbia fatto il ministro dello sport nel governo Renzi. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

#Salvini: “I miei #figli sono 60 milioni di italiani”. Cosa non ci si inventa per abbassare l'ISEE… [@MarcoFumetti] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

Una grande co-produzione tosco-laziale, #PD e S.C. #Lazio presentano "Corruzione a Palazzo di Giustizia", tratto dal dramma teatrale di Ugo Betti, con un cast stellare! #CineCSM [@Mega_Fauna] pic.twitter.com/JyTbYhPvcF — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

Danimarca, la sinistra vince grazie a linea dura sui migranti.

Non hanno ancora capito a cosa servono le cooperative rosse per l'accoglienza. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

Fascis….ah no. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) June 6, 2019

