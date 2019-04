La Skeggia Impazzita – 7 Aprile – A cura di ArsenaleK

posted by ArsenaleK

Ave. Morituri te salutant.

Giorgia Meloni candida il pronipote del Duce: Caio Giulio Cesare Mussolini, che assicura di non essere fascista. E allora tesoro bello de nonno devi dì che te chiami Ugo. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 7, 2019

L'Aquila, #Berlusconi: "ricordo come se fosse oggi il dolore e l'angoscia crescente che ci prese, man mano che il dramma emergeva nelle sue reali dimensioni".

Io ricordo solo la battuta sull'infermiera in testa al corteo che si sarebbe chiavato. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 6, 2019

#DeFalco salirà a bordo della nave #MareJonio.

Ce lo vedo dal parapetto della nave di soccorso gridare ai migranti: "salga a bordo, cazzo!" [@Mega_Fauna] pic.twitter.com/ONjQvAfBqG — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 7, 2019

#Danimarca: il governo intende confinare i #migranti irregolari o che delinquono su un'isola.

Oh, guarda che coincidenza: la più vicina è Lampedusa. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 7, 2019

Nicola #Zingaretti "Abbiamo bisogno che il Pd che apra porte e finestre e abbia l'entusiasmo di arricchirsi nella società italiana”.

Gli serve una banda di ladri d'appartamento. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 7, 2019

Salvini: “Figlio di tria in giro per barconi". Abbassiamo un po' i toni per favore. [@CaggiaSilvio] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 6, 2019

Olivero #Toscani "Ora toglietemi la cittadinanza, voglio essere africano".

Lo vedo bene a vendere maglioncini di lana in Nigeria con la zebra che si ingroppa l'elefante. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 6, 2019

Di Maio: "Mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo con cui si alleerà la Lega che addirittura in alcuni casi negano l’Olocausto". Salvini: "Olocausto? Quale olocausto?" [@LVIX1]#breakingfakenews — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 6, 2019

#Berlusconi: "oggi, come allora, ci impegneremo con la stessa determinazione per far ripartire l'Abruzzo dopo anni di immobilismo". Nei baracconi costruiti da lui alla periferia dell'Aquila manca ancora il laghetto dei cigni. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 6, 2019

Olivero #Toscani "Ora toglietemi la cittadinanza, voglio essere africano".

Ok, ma prima ridacci i soldi che hai fatto da paraculo italiano. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 5, 2019

Tra Greta col clima, Adam e Rami con lo scuolabus e Simone di #TorreMaura contro i fasci, si sta configurando il reato di sfruttamento minorile a scopi politici. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 5, 2019

Berlusconi in Piemonte: "la Tav ora va realizzata". Ché quando c'erano loro al governo gli veniva da ridere. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 5, 2019

#Simone di #TorreMaura tiene coraggiosamente testa ad un militante di #Casapound che voleva cacciare i Rom. Date lo #IusSoli ai Parioli a questo coraggioso ragazzino! pic.twitter.com/bx9U5YNPCh — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

Ue, #Moscovici: "Pesa il rallentamento Italia".

Quando dice così ha in mente di alleggerirci di qualcosa. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 5, 2019

Revenge. Presentata la prima indagine sul tema fatta dalla Federazione nazionale della stampa italiana: l'85 per cento delle giornaliste ha subito molestie sessuali nella sua carriera.

Ma non è comunque un buon motivo per propinare a noi un'informazione falsa e molesta. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 5, 2019

Roma. A causa del deragliamento di un mezzo per la manutenzione. chiusa la stazione metropolitana #Anagnina

I signori viaggiatori per raggiungere il centro sono pregati di passare da Lione. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

Garante per la privacy spiffera esito istruttoria riguardante #Rousseau a Il Foglio prima di comunicarlo all'interessato.

Voglio vedere ora come si comminerà da solo una multa e lo dirà ai giornali prima di scoprire di averla ricevuta… [@CaggiaSilvio] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 5, 2019

#Renzi: "nel mio tour incontro tanti leghisti delusi". Speravano tanto che dopo il referendum ti saresti tolto dai coglioni. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

La #Carfagna ha detto talmente tante cazzate e con un tono talmente di merda, che ho visto dei camionisti sostituire il suo calendario con quello di #Travaglio in boxer.#ottoemezzo — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

"'Il voto online è manipolabile', e il Garante multa #Rousseau.

E' molto più sicuro offrire soldi e generi alimentari come fanno a Torre del Greco. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

Si cercano dei nuovi alloggi per i 70 rom cacciati da #TorreMaura. "Metteteci dove preferite, per noi è indifferente. Abbiamo già le chiavi". — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

Il Garante della privacy multa la piattaforma #Rousseau perché il voto è manipolabile. 50 mila euro di ammenda alla Casaleggio. Ed ora partecipate a queste votazioni per cortesia, è Davide che ve lo chiede: — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

Genitori di Renzi, il Riesame: “gravi indizi a loro carico per tutti i reati, ma l’interdizione è sufficiente”.

E pensare che bastava castrarli chimicamente 45 anni fa. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

Vadano ad Amburgo. "Le persone soccorse in mare devono essere sbarcate nel porto più vicino al punto dove sono state recuperate". I tedeschi in cambio si impegnano ad accogliere tutti i vikinghi soccorsi a causa dei drakkar in avaria.#SeaEye #Salvini [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

In TV vedo solo gente terrorizzata dall'entrata in vigore del #RedditoDiCittadinanza

Hanno paura che funzioni.#lariachetirala7 #Ocse — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 4, 2019

#Calenda a #ottoemezzo: "Alle europee prenderemo il 25%". Secondo me è più tagliato come spogliarellista che come politico. [@LVIX1] pic.twitter.com/fTGd0uGAmQ — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐