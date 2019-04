Ecco il Taxi drone del futuro, testato a Vienna

Ecco un esempio di come potrebbe essere la mobilità urbana in futuro.. quello che vedrete nel video, e nelle immagini si chiama Autonomous Aerial Vehicle, un veicolo a guida autonoma, elettrico, creato per portare passeggeri che non abbiano conoscenza del pilotaggio in un ambiente urbano.

Il progetto è sviluppato da due aziende, una cinese ed una austriaca, la Ehang e la FACC ed è stato presentato al pubblico nella Generali Arena, lo stadio di Vienna. Il mezzo, elettrico, può volare per 30 minuti ed una distanza dai 50 ai 70 km, a seconda del peso caricato a bordo, distanza che, essendo il linea retta, si presenta come sufficiente per gli spostamenti urbani. Il mezzo si chiama Ehang 216 e la società spera di produrne almeno trecento per il 2021. Il suo utilizzo prevede che possa essere chiamato tramite una applicazione del cellulare, quindi atterra nell’area prevista più vicina e carica i passeggeri.

Esistono due sistemi di guida separati ed autonomi in modo tale che la ridondanza dia una certa sicurezza di volo. Essendo elettrico il mezzo è ecologico e molto silenzioso, se comparato con i normali elicotteri. Tempi duri i i taxisti…



