La Skeggia Impazzita – 2 Giugno – A cura di ArsenaleK

Festa della repubblica tra botti di festeggiamento, botte e risposte al Governo, MiniBot e ‘na botta sul molo a Venezia.

Poi è arrivata una letterina da Bruxelles per spiegarci che abbiamo sbagliato bandiera: "E' azzurra con le stelline". pic.twitter.com/oDQGkH7DtG

Incredibile lavoro di squadra dei vigili del fuoco che hanno calato un enorme bandiera tricolore dalle pareti del Colosseo per la #festadellarepubblicaitaliana

Venezia, scontro tra nave da crociera e battello nel canale della Giudecca. La Nave si è poi schiantata sul pontile. E' vergognoso: ormeggiare direttamente in Piazza San Marco sta diventando sempre più difficile. https://t.co/DNALg8DYcR

#Tampontax, #Boldrini: “Un posto all’inferno per le donne che non aiutano le donne”. Abbiamo un esosrcista, uno di quelli bravi, in aula?

