La Skeggia Impazzita – 19 Marzo – A cura di ArsenaleK

posted by ArsenaleK

Non fate l’onda!!!

E mentre il PD annaspa tentando di recuperare credibilità e soldi a botte di slogan sull’ecologia e sui migranti, Salvini recupera voti smascherando l’ennesima ipocrita strumentalizzazione dei finti salvataggi in mare. Per non parlare della sua ruspa a metano, alla faccia di Toninelli.

#Zingaretti (Pd): "dobbiamo cambiare tutto".

Dopo aver smacchiato i giaguari ora si concentrano sui Gattopardi. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 19, 2019

#Gentiloni "Il nuovo PD è più aperto, più sociale, verde ed europeista".

Quindi prima ve ne battevate allegramente il cazzo? [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 19, 2019

Romano #Prodi: «Il 21 marzo esponete tutti una bandiera dell'Europa».

Poi accovacciatevi su una stuoia e pregate con il capo rivolto verso la Banca Centrale. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 18, 2019

La sacra Sindone di Zingaretti sarà a breve esposta al Nazareno.#AssembleaPd [@SfigaCatrame] pic.twitter.com/ADdnypEUFv — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 18, 2019

Nave #MareJonio ferma davanti a Lampedusa con 49 profughi a bordo.

Il sindaco: “Porto aperto, venite”. Stop del Viminale.

Per l'amordidio fateli scendere prima che salgano i procacciatori di voti a farsi i selfie!!! — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 19, 2019

Dopo la gaffe di #Toninelli sulla sua nuova Jeep diesel, #Salvini fa una nuova incetta di voti grillini: "La mia ruspa va a metano". [@LVIX1]#cineToninelli#FakeNews — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 19, 2019

La Corte UE conferma: l'errore di Bruxelles fece fallire Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara e Banca Marche.

E il tutto durante la pausa aperitivo di Juncker. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 19, 2019

Ferma al largo Lampedusa la nave #MareIonio con a bordo 49 migranti, tra cui 12 minori.

Sull’’imbarcazione è in corso un'ispezione della Guardia di Finanza con l'aiuto di #Martina, che sta valutanto l'età effettiva delle persone soccorse fissandole negli occhi. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) March 19, 2019

https://twitter.com/ArsenaleKappa/status/1108056156910637062



