La Skeggia Impazzita – 19 Luglio – A cura di Tank Different

Infamità, collusioni, depistaggi, tradimenti. Per fortuna oggi non ce ne sono più. O no?

Emanuele Fiano sbotta su La7: "Ma cosa c'entra il PD con Bibbiano??"

A parte il sindaco Carletti agli arresti, altri 2 ex sindaci PD nel registro degli indagati e il coinvolgimento di una consigliera PD con i principali accusati, assolutamente nulla. [@SfigaCatrame] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 19, 2019

Forte scossa di terretoto ad Atene. Interrotte le comunicazioni, si temono vittime.

Preoccupazione dalla UE: "Ma perchè, ne avevamo lasciato qualcuno vivo?" — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 19, 2019

Il PD insiste perchè #Salvini riferisca in aula circa il #Russiagate.

Già che ci siete, gli chiedete anche di dare risposte ad altri episodi inquietanti e misteriosi, tipo perchè ha portato la figlia di Verdini a vedere Dumbo? [@LVIX1] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 19, 2019

PD accusa la Lega di gettare fango su di loro per nascondere la vicenda #Russiagate. La Lega accusa il M5S di fare ostruzionismo e di tradire i patti. Il M5S accusa il PD di disonestà e menzogne. Il PD accusa M5S di essere incompetenti dannosi per Italia.

La rogna si dissocia. — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 19, 2019

Scoperto un orrido traffico RUBLI ALLA LEGA di minorenni sottratti alle proprie RUBLI ALLA LEGA famiglie per essere collocati presso coppie RUBLI ALLA LEGA gay di area PD. RUBLI ALLA LEGA!!! [@LVIX1]#Bibbiano — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 15, 2019

Il comune PD di #Bibbiano si oppone al censimento dei campi rom abusivi voluto dal Viminale. Non vogliono rovinarsi l'immagine. [@SfigaCatrame] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Laura Boldrini non vota la legge contro la violenza sulle donne. Metti caso che alcune siano leghiste… [@SfigaCatrame] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 19, 2019

Avendo preso atto dell'inefficacia dell'eliminazione di Arsenale K e della sospensione di Tank Different, nel quartier generale di Twitter stanno sviluppando il ban all'uranio impoverito. [@MinistroEconom1] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Nicola Zingaretti "Nessuna ipotesi di governo PD-M5S". A questo punto non gli resta che la Banda della Magliana. [@SfigaCatrame] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

#Zingaretti a #Inonda: "Abbiamo isolato #Salvini". Quindi quella cosa sul muffin che si è ingollato prima della diretta non era zucchero a velo? — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Colpo di Scena: L'onorevole #Borghi dà il via alla stampa dei MiniRubli.

Il PD vota a favore in memoria dei bei tempi. [@Maxkent55]#BreakingFakeNews — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

#Instagram toglie la possibilità di vedere quanti like prende un post. E lascia senza lavoro centinaia di Influencers che tornano ad essere dei coglioni fancazzisti simplex.#instagramlikes — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

50 anni fa lo sbarco dell'uomo sulla luna. La più alta vetta mai raggiunta dalla scienza. E quando dico mai, intendo proprio mai. — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Operazione contro l'Assenteismo all'ospedale civile San Giacomo di Monopoli. I Carabinieri arrestano 13 persone. Appena le trovano. [@MarcoFumetti] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. Abbiamo ricevuto una busta con scritto "Donazione per Tank Different, firmata Tovarisch". E piena di rubli ma al supermercato hanno detto che non li pigliano. C'è qualcuno che me li cambia in #miniBOT? — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Posso finalmente confermare che faremo sia la flat tax che i minibot!

Mentre il presidente era distratto dalla faccenda del CSM siamo riusciti a sottrargli il telecomando di Tria. — Paolo SavonaRola (@MinistroEconom1) July 18, 2019

Il voto favorevole all’elezione della Von der Layen ha diviso gli elettori del M5S in due gruppi:

da una parte quelli che se ne vergognano, dall’altra quelli che cambieranno idea molto presto. [@MinistroEconom1]#vonderlayen — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Cardiochirurgo prende morbillo dal figlio, e contagia collega già vaccinato con due dosi.

Qualcuno mi linka la faccia di Burioni appena saputa la notizia? [@CaggiaSilvio] — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 18, 2019

Neuralink: Elon Musk collegherà il cervello umano ai computer.

Non esageriamo, che qui c'è ancora gente che non lo riesce a collegare manco con la lingua. — Tank Different ♠ (@TankDifferent) July 17, 2019