La Skeggia Impazzita – 12 Aprile – A cura di ArsenaleK

In un mondo pieno di incertezze, guerre, fame ed ingiustizie, finalmente due buone notizie destinate a cambiare il corso della storia: 1) è stato fotografato un buco nero, 2) si è fatta chiarezza dopo anni di depistaggi sulla vera causa della morte di Pito Pitone, il boa di Cicciolina. Segue qui:

Napoli, 66 scooter rubati trovati in due coop impegnate nellʼaccoglienza.

Direi che il processo di integrazione stia procedendo con successo. [@LVIX1]https://t.co/wv0QRAxoq1 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 11, 2019

Il Giornale: "Il Colle cambia cavallo: adesso punta su Salvini". Dopo essersi consigliato con Caligola. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

#Renzi: "vedere la foto di un buco nero regala emozioni anche a chi non è esperto di astrofisica. Questa è l’Europa che vogliamo: investire su scienza e conoscenza è l’unico modo per tenere vivi gli ideali, per investire sul nostro futuro". Viva la figa! [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

Israele va sulla Luna. Hanno detto che era stata promessa a loro e che i palestinesi se ne andassero Marte. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

Copriwater Non so se insultare prima il copy che ha inventato il nome Fexallegra o quello che ha inventato lo slogan Vallespluga con il pollo prima allevato felice e contento sui monti e poi cotto e sbranato a tavola: "Con lui il lieto fine è assicurato". Per lui mica tanto. — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

Emanuele Filiberto "Non voglio fondare il partito monarchico". Peccato però, ne sentivamo proprio la necessità. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

#Santanchè a #lariachetirala7: "Questo governo sta facendo disastri sotto tutti i punti di vista". Ah, l'hanno candidata loro? [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 11, 2019

Calenda a Bersani: “cosa non ti convince del mio manifesto?”. Che stia infilato nel portarotoli. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 11, 2019

#Orfini (Pd): "Marino era un incapace". E lui non voleva rischiare di farsi soffiare la presidenza del Pd. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 11, 2019

Carlo Rossella: "ogni mattina alle 6, appena sveglio, recito il rosario seduto sul bordo del letto e guardo una statuetta della Madonna di Lourdes". Che per lo shock è diventata buddista. [@LoredaconLory] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 11, 2019

#Libia – #Macron non fa approvare un documento per lo stop del conflitto. Brigitte doveva fare il pieno al Suv. [@ZioGnagno] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 11, 2019

#Renzi: "Foto di un buco nero regala emozioni. Questa è l’Europa che vogliamo: investire su scienza e conoscenza unico modo per tenere vivi gli ideali, per investire sul nostro futuro".#Zichichi: "La foto del buco nero? Non è una scoperta, non sappiamo cosa farcene" pic.twitter.com/gVgL48zGOW — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

Caso #Cucchi, Salvini: "l'errore di un singolo non deve gettare discredito su tutti gli altri". Lo sapevo che non la prendeva bene la deposizione di Tedesco. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 10, 2019

#Gentiloni rassicura gli imprenditori: "Se andasse il PD al governo, sarebbe già una buona notizia per i mercati e per l’Europa”.

Sicuro, non hanno ancora finito di spennarci. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 10, 2019

Angelino Alfano torna da Berlusconi. S'era scordato di riportare le pantofole. [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 12, 2019

La #Toscana, ancora in mano al PD, vara le linee guida per l’uso di un "linguaggio non sessista" nei documenti. La parola "cittadini"? Sessista.

"Dipendenti"? Sessista.

"Insegnanti"? Sessista. L'asinistra muore così, in un lungo grido isterico che risuona in un castello vuoto. — Matteo Brandi (@mat_brandi) April 11, 2019

