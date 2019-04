La Skeggia Impazzita – 10 Aprile – A cura di ArsenaleK

Buchi neri. Di vario genere.

Alla facoltà di Scienze politiche a Bologna si consiglia la lettura del libro "La Lega di Salvini. Estrema destra di governo" per la preparazione di un esame universitario. Ma se andate di fretta, per superarlo, vi basta esibire la ricevuta voto alle primarie PD. @SfigaCatrame

Concita de Gregorio parla con toni entusiastici dei Tecnici della UE e parla di questioni economiche con toni molto competenti con Toninelli. E' solo dei bilancio dell'Unità che non ci capiva un cazzo e non aveva capito chi avrebbe pagato i conti. #DiMartedi

La #Cassazione assolve l'ex sindaco di Roma, #IgnazioMarino : "Il fatto non sussiste". Assolto in primo grado e condannato in appello, era accusato di peculato e falso per la vicenda degli scontrini delle cene di rappresentanza.

Vladimir Luxuria: "Allah ama le diversità". Strano che non organizzino Gay Pride in Arabia Saudita.

Romano Prodi: "in un mondo globale, l'Europa divisa sparisce di fronte a potenze come gli Stati Uniti e la Cina".

Quindi, è per non dargli soddisfazione che lo prendiamo in culo da Francia e Germania.

