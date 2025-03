La Russia sta concentrando i Bombardieri strategici in una Base del Nord

Le immagini satellitari hanno rivelato un significativo dispiegamento di aerei militari russi nella base aerea di Olenya, situata nella penisola di Kola, nella Russia nord-occidentale.

Le immagini, catturate alle 08:15 UTC, mostrano 10 bombardieri Tu-95MS, conosciuti dalla NATO come Bear-H, insieme a 35 bombardieri Tu-22M3, designati Backfire-C. Inoltre, erano presenti cinque aerei da trasporto An-12, denominati Cub, tre aerei da addestramento Tu-134UBL, denominati Crusty, e quattro elicotteri Mi-8, denominati Hip.

Questa concentrazione di 45 velivoli in un’unica base ha sollevato dubbi sulle intenzioni della Russia, soprattutto alla luce del conflitto in corso in Ucraina e della vicinanza della base ai confini della NATO.

Satellite images of 🇷🇺 Olenya airbase as of March 11 08:15 UTC The airbase housed 10 Tu-95MS (Bear-H), 35 Tu-22M3 (Backfire-C), 5 An-12 (Cub), 3 Tu-134UBL (Crusty) for strategic aviation pilot training, and 4 Mi-8 (Hip). pic.twitter.com/rbQ6A4f6vi — AviVector (@avivector) March 11, 2025

La base aerea di Olenya, situata a circa 90 chilometri a sud di Murmansk, è da tempo una struttura chiave per l’aviazione strategica russa, ma questo dispiegamento di velivoli è insolito e suscita curiosità sul suo scopo, se sia il segnale di un’escalation, di una manovra difensiva o di un’operazione logistica.

La base aerea di Olenya ha una storia storica come centro dell’aviazione russa a lungo raggio. La sua pista di 3.500 metri, la più lunga della penisola di Kola, la rende ideale per l’impiego di aerei pesanti in grado di attraversare grandi distanze.



Storicamente, è stata una base di ricognizione navale durante la Guerra Fredda e negli anni Sessanta e Settanta ha persino fatto da scalo di rifornimento per i voli tra Mosca e L’Avana. Più recentemente, da quando è iniziata l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, Olenya ha svolto un ruolo di primo piano nel lancio di attacchi missilistici contro obiettivi ucraini.

I bombardieri Tu-95MS e Tu-22M3 stazionati lì sono stati fondamentali in queste operazioni, spesso trasportando missili da crociera utilizzati per colpire infrastrutture lontane dalle linee del fronte. Tuttavia, l’improvviso raduno di un numero così elevato di bombardieri in questo remoto avamposto del nord non è una cosa comune e ha attirato l’attenzione degli osservatori che seguono i movimenti militari della Russia.

Per capire il significato di questo dispiegamento, vale la pena di guardare agli schemi del passato. Nel maggio 2023, le immagini satellitari hanno mostrato una notevole concentrazione di aerei a Olenya, tra cui 14 bombardieri Tu-95MS, due bombardieri Tu-160 e due bombardieri Tu-22M3, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri.

Questo accumulo ha preceduto una serie di attacchi aerei intensificati sulle città ucraine, suggerendo che grandi dispiegamenti a Olenya possono essere un precursore di operazioni offensive. Un altro momento significativo si è verificato nel maggio 2024, quando le immagini hanno rivelato la presenza nella base di 12 bombardieri Tu-95MS e 13 Tu-22M3, che rappresentano circa un terzo della flotta russa di questi velivoli pronta al combattimento.

I servizi segreti britannici e ucraini stimarono allora che la Russia aveva circa 40 bombardieri Tu-95MS e Tu-22M3 operativi messi insieme, il che significa che Olenya ospitava una parte sostanziale dei suoi mezzi di aviazione strategica.

In seguito a tale concentrazione, la Russia ha lanciato diversi sbarramenti missilistici contro le strutture energetiche ucraine, indicando un modello in cui tali concentrazioni segnalano un’azione imminente. L’attuale dispiegamento di 45 bombardieri supera quei casi precedenti, diventando il più grande osservato a Olenya dall’inizio della guerra.

Geograficamente, Olenya si trova a circa 1.800 chilometri a nord del confine ucraino, una distanza che la pone ben oltre la portata della maggior parte dei droni e delle armi convenzionali ucraine. Questa lontananza l’ha resa un rifugio sicuro per i bombardieri russi, soprattutto dopo che gli attacchi dei droni ucraini hanno colpito basi più vicine come Engels, nella regione di Saratov, alla fine del 2022 e all’inizio del 2023.

Il Tu-95MS, un bombardiere strategico a turboelica, e il Tu-22M3, un bombardiere supersonico a lungo raggio, sono entrambi in grado di trasportare missili da crociera avanzati come le serie Kh-101 e Kh-55. Queste armi, con gittate che superano i 2.000 metri, sono in grado di essere trasportate da un aereo. Queste armi, con gittate superiori ai 2.500 chilometri, consentono alla Russia di colpire obiettivi in profondità in Ucraina senza esporre i suoi aerei alle difese di prima linea.

In pratica, questi bombardieri decollano da Olenya, volano a sud del territorio russo verso posizioni vicine al Mar Caspio o alla regione di Saratov e da lì lanciano i loro missili. Questa tattica è stata una pietra miliare della campagna russa per degradare le infrastrutture ucraine, con attacchi spesso mirati a centrali elettriche e strutture civili.

Gli esperti occidentali hanno offerto una serie di interpretazioni sul significato di quest’ultimo dispiegamento. Alcuni lo vedono come un potenziale segno di preparazione per una nuova ondata di attacchi.

Tuttavia, Katarzyna Zysk, esperta di difesa, avverte di non trarre conclusioni affrettate, poiché l’aumento potrebbe essere dovuto a manutenzione o riposizionamento. Sottolinea che la vicinanza della base alla Finlandia e alla Norvegia, membri della NATO, rende improbabile un’azione aggressiva da parte della Russia per evitare una reazione dell’alleanza. La NATO monitora attentamente la base, e qualsiasi decollo su larga scala verrebbe rapidamente rilevato.

Un’altra ipotesi è che il dispiegamento sia di natura logistica, data la presenza di aerei da trasporto An-12, aerei da addestramento Tu-134UBL ed elicotteri Mi-8. Analisti del Centro per l’analisi delle politiche europee suggeriscono che la Russia potrebbe far ruotare gli aerei per manutenzione o aggiornamenti, considerando l’usura della flotta dopo anni di guerra.

Nonostante ciò, la portata del dispiegamento, con 45 velivoli, appare elevata rispetto ai numeri storici della base di Olenya, che solitamente ospita tra i 10 e i 25 aerei.