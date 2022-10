La Russia permette a tutte le aziende di usare le criptovalute negli scambi internazionali

Il Ministero delle Finanze della Federazione Russa intende consentire a qualsiasi attività economica del Paese di accettare bitcoin e criptovalute per il commercio internazionale senza restrizioni, secondo quanto riportato dalla TASS.

Ivan Chebeskov, direttore del Dipartimento di politica finanziaria del ministero, ha spiegato in una recente intervista: “Consentiremo i regolamenti internazionali in criptovalute per qualsiasi settore senza restrizioni”. Tuttavia, sebbene il ministero intenda offrire un flusso non restrittivo per l’accettazione di bitcoin e criptovalute, sembra esserci una differenza di opinione con la Banca di Russia.

“La Banca centrale è favorevole alla creazione di una vera e propria infrastruttura per la circolazione delle valute digitali in Russia”, ha dichiarato Chebeskov.

Quindi, mentre il Ministero delle Finanze preferisce un approccio locale alla regolamentazione degli asset digitali, la banca centrale sta perseguendo un’azione normativa più ampia. Chebeskov ha precisato che il Ministero delle Finanze ha due funzioni principali per quanto riguarda la regolamentazione degli asset digitali per i pagamenti internazionali.

“Crediamo che sia necessaria un’infrastruttura locale per le criptovalute”, ha dichiarato Chebeskov. “Prima di tutto, per proteggere gli interessi dei cittadini“. “Perché ora coloro che scambiano le loro valute digitali sulle borse delle criptovalute sono limitati”, ha continuato Chebeskov. “In secondo luogo, per controllare quando la valuta digitale viene usata legalmente e quando no“.

Il mese scorso, la banca centrale e il Ministero delle Finanze hanno concordato un progetto di legge che stabilirebbe un quadro normativo per l’accettazione degli asset digitali come pagamento. Questa decisione fa seguito a un dibattito in corso tra le due istituzioni, che ha visto la presentazione di diversi progetti di legge e ha persino portato il presidente Vladimir Putin a esprimere la preoccupazione che il Paese non perda l’opportunità di sfruttare il suo “vantaggio” nell’ecosistema.

Inoltre, secondo quanto riferito, la banca centrale inizierà a testare il rublo digitale nell’aprile del 2023. Lo scambio del rublo digitale con valute estere e l’apertura dei portafogli digitali ai non residenti dovrebbero avvenire n