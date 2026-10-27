La Russia incrementa la produzione di Gasolio per soddisfare il bisogno di Trump

Le raffinerie russe hanno aumentato la produzione di gasolio per il mese di ottobre dopo che Mosca ha emanato le quote di esportazione previste dall’accordo di fornitura stipulato dal Cremlino con gli Stati Uniti, secondo quanto riferito lunedì a Reuters da due fonti del settore. La produzione giornaliera è scesa a circa 160.000 tonnellate metriche nella prima metà del mese, dalle 175.000 tonnellate di settembre. Ha iniziato a risalire verso le 180.000 tonnellate al giorno una volta che le quote sono state rese note a metà ottobre.

Il consumo interno di gasolio in Russia scende solitamente a circa 140.000 tonnellate al giorno in ottobre, dopo la fine del raccolto di cereali e della stagione estiva di guida, lasciando almeno 40.000 tonnellate al giorno, più di 1 milione di tonnellate al mese, disponibili per l’esportazione, secondo le fonti. Di queste, tra le 200.000 e le 300.000 tonnellate saranno probabilmente destinate ai paesi confinanti in base ad accordi intergovernativi.

Si prevede che Mosca mantenga in vigore il divieto di esportazione di gasolio, entrato in vigore ad agosto, e utilizzi le quote per controllare la quantità che lascia il paese.

Il 9 ottobre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Russia avrebbe spedito immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da 500.000 tonnellate a novembre e da 1 milione di tonnellate in seguito. Ulteriori 3 milioni di tonnellate dipenderanno dalle condizioni delle raffinerie russe. Washington ha temporaneamente revocato le sanzioni sul carburante russo per consentire il commercio, con una deroga del Tesoro della durata di sei mesi emessa lo stesso giorno.

La deroga va oltre l’alleviamento dei prezzi pre-elettorale ed è vista da alcuni analisti come un primo passo verso l’allentamento delle sanzioni sull’energia russa e per riportare le forniture di Mosca verso l’Occidente, allontanandole dalla Cina, che ha finito per dipendere dalla Russia da quando la chiusura dello Stretto di Hormuz ha interrotto l’approvvigionamento di petrolio dal Golfo.

Il primo carico a bordo della Agioi Fanendes, battente bandiera maltese, è partito da Primorsk il 23 ottobre con circa 40.000 tonnellate di gasolio a bassissimo tenore di zolfo ed è previsto a New York il 7 novembre, quattro giorni dopo le elezioni di medio termine. Quel giorno il prezzo medio del gasolio negli Stati Uniti si attestava a 6,32 dollari al gallone, in aumento rispetto ai 3,63 dollari dell’anno precedente.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che le spedizioni verso gli Stati Uniti proseguiranno regolarmente. Almeno altre due petroliere che trasportano gasolio russo hanno segnalato destinazioni in Turchia e Brasile, altri paesi che accettano il carburante russo.

Gli analisti dubitano che tali volumi possano influenzare il mercato. Standard Chartered ha avvertito che la Russia avrà difficoltà ad aumentare la produzione di gasolio nel breve termine, poiché gli attacchi dei droni ucraini hanno danneggiato le sue raffinerie, la cui riparazione richiederà mesi. La banca aggiunge che i barili reindirizzati agli acquirenti statunitensi vengono sottratti alle forniture destinate agli attuali clienti della Russia. Kiev ha ripreso gli attacchi alle raffinerie il 15 ottobre dopo una pausa di tre giorni, mettendo a rischio la ripresa prevista per ottobre.