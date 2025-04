Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha riferito che la parte russa ha consegnato al Segretario di Stato americano Marco Rubio, al Consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Mike Waltz, e all’ONU un elenco degli obiettivi che l’Ucraina ha attaccato dall’inizio della moratoria. Il ministro ha sottolineato che Mosca continua a rispettare l’accordo, nonostante le violazioni da parte di Kiev.

“L’esercito russo sta osservando la moratoria, che il presidente ha ordinato di osservare rigorosamente durante la sua conversazione telefonica con Trump il 18 marzo”, ha detto Sergei Lavrov ai giornalisti.

Secondo lui, durante un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza, il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha informato Vladimir Putin che la parte ucraina non sta rispettando la moratoria e che le strutture energetiche russe sono state oggetto di attacchi “per tutto questo tempo, forse con una pausa di uno o due giorni”.

“Abbiamo trasmesso l’elenco delle violazioni che Andrei Belousov ha portato all’incarico del Consiglio di sicurezza al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz. Ho inviato questo elenco al segretario di Stato americano Marco Rubio, lo abbiamo inviato ai nostri rappresentanti all’ONU e all’OSCE in modo che, in generale, nel loro lavoro dimostrino con fatti concreti quanto vale la parola dell’attuale governo ucraino, se possiamo chiamarlo governo”, ha affermato il signor Lavrov.

Il 18 marzo, Donald Trump ha discusso con il presidente russo Vladimir Putin della fine degli attacchi alle infrastrutture energetiche. Come riportato dal Cremlino, il presidente russo ha quindi impartito l’ordine corrispondente all’esercito.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato la moratoria il 19 marzo, dopo una conversazione telefonica con il suo omologo americano. Secondo il Ministero della Difesa russo, Kiev colpisce “unilateralmente e quotidianamente” gli impianti energetici russi.