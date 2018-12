LA PROFEZIA DI NIETZSCHE

Siamo a fine anno e quindi continuiamo a volare alto, e restiamo sul piano dei filosofi e delle profezie. Oltre a quella di Marx, un’altra merita di essere ricordata, e non perché sia stata smentita dai fatti, ma piuttosto perché si è inverata del tutto. Ed è strano. Infatti, Marx si piccava di poter vaticinare l’avvenire non in ragione di una innata facoltà medianica, ma semmai, e piuttosto, in virtù di una conoscenza scientifica e concretissima delle leggi non revocabili del divenire storico. Quando lui intravedeva la società senza classi si sentiva un po’ come l’astronomo che prevede l’approssimarsi di una cometa. Non servono poteri soprannaturali, per farlo. È una questione di studio e di applicazione delle leggi fisiche che governano la rivoluzione degli astri. Però Marx ha fallito.

Siamo a fine anno e quindi continuiamo a volare alto, e restiamo sul piano dei filosofi e delle profezie. Oltre a quella di Marx, un’altra merita di essere ricordata, e non perché sia stata smentita dai fatti, ma piuttosto perché si è inverata del tutto. Ed è strano. Infatti, Marx si piccava di poter vaticinare l’avvenire non in ragione di una innata facoltà medianica, ma semmai, e piuttosto, in virtù di una conoscenza scientifica e concretissima delle leggi non revocabili del divenire storico. Quando lui intravedeva la società senza classi si sentiva un po’ come l’astronomo che prevede l’approssimarsi di una cometa. Non servono poteri soprannaturali, per farlo. È una questione di studio e di applicazione delle leggi fisiche che governano la rivoluzione degli astri. Però Marx ha fallito.