La natura fa paura

Ora, per cogliere la vis comica di tutta la faccenda, ponetevi una semplice domanda: ma cosa c’è di tanto spaventoso in un congresso dedicato alla famiglia? La risposta è nella domanda: la famiglia, appunto. E cioè l’unione di un uomo e di una donna i quali, per amore e assecondando imperscrutabili tendenze naturali, creano un focolare domestico dando alla luce un figlio. Il dato su cui meditare è che – in una civiltà come la nostra, foriera di evidenti sintomi di disfacimento morale – non fa più paura l’ignoto, l’artificioso e il diverso, ma semmai il noto, il naturale, l’ordinario: per esempio, l’eterosessualità, la famiglia naturale fondata sul matrimonio, nonché la più naturale di tali inusitate perversioni: un bimbo naturalmente concepito e venuto al mondo per iniziativa della sua mamma e del suo papà (non comprato, non affittato, non venduto e, soprattutto, non comprabile, non affittabile, non vendibile). Insomma, il più inerme e vulnerabile e inoffensivo dei sodalizi umani (e cioè un neonato e il contorno di due genitori icasticamente riconducibili, non a caso, alla Sacra Famiglia cristiana) riescono nell’impresa di spaventare a morte gli esponenti di una cultura dominante, prepotente, debordante, in grado di dispiegare una potenza di fuoco micidiale a livello istituzionale e mediatico. Eppure, i dissidenti nel loro “piccolo” fanno un sacco di paura. Sono quei rarissimi casi in cui la paura è bella, e fa bene. Quando Davide spaventa Golia, come fai a non tifare Davide contro Golia?