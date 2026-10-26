La mossa di Trump sull’energia mondiale: riabbracciare Mosca e ridare il gas all’Europa per bloccare la Cina

Il 9 ottobre, poche ore dopo una telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin, il Dipartimento del Tesoro ha concesso una deroga di sei mesi che consente la vendita di gasolio russo sul mercato globale.

L’obiettivo dichiarato è quello di far scendere i prezzi del carburante prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre. Ma ritengo che l’accordo abbia conseguenze ben più rilevanti. Si inserisce infatti in una strategia più ampia: quella degli Stati Uniti di controllare la maggior parte possibile dell’approvvigionamento energetico mondiale, negandolo al contempo al proprio principale rivale, la Cina.

Un modello, non un caso isolato

La strategia è iniziata in Venezuela. Da quando le forze statunitensi hanno catturato il presidente Maduro a gennaio, Washington ha di fatto controllato le esportazioni petrolifere del Paese, e le spedizioni verso la Cina, un tempo il principale acquirente del Venezuela, sono crollate.

L’Iran è stato il passo successivo. La Cina era il principale acquirente di petrolio iraniano e, con la chiusura dello Stretto di Hormuz, l’energia proveniente dal Golfo e dall’Iran è stata tagliata fuori dalla Cina e dal resto del mondo, facendo impennare i prezzi. Il presidente ora rivendica il «controllo totale» dello Stretto. Qualunque sia la verità di tale affermazione, uno Stretto di Hormuz chiuso fa esattamente ciò che la strategia richiede: priva la Cina delle forniture dal Medio Oriente.

La Russia è la prossima mossa. Con il petrolio del Golfo tagliato fuori, la Russia è diventata il principale fornitore energetico della Cina. La deroga sul gasolio è un primo passo verso l’allentamento delle sanzioni sull’energia russa, per invertire quel flusso verso l’Occidente e riportare le compagnie petrolifere statunitensi a sfruttare le vaste riserve russe.

La questione del gasdotto

La posta in gioco più importante potrebbe essere il gas russo per l’Europa. Reuters ha riferito che Washington e Mosca hanno discusso del ruolo di un investitore statunitense nei gasdotti Nord Stream, sabotati nel 2022 e che giacciono danneggiati sul fondo del Mar Baltico.

Consideriamo cosa offrirebbe la proprietà statunitense del gasdotto. Secondo il parere mio e di altri fornirebbe una foglia di fico che consentirebbe all’Europa di riprendere l’acquisto di gas russo senza dare l’impressione di capitolare. Un gasdotto è di scarsa utilità senza gas da convogliare, e senza quel gas l’economia europea rimarrebbe probabilmente in crisi. Il consumo energetico e la crescita economica hanno storicamente seguito un andamento strettamente correlato, ed è per questo che la posta in gioco è così alta.

Seguirebbe poi il ritorno delle compagnie petrolifere statunitensi costrette a lasciare la Russia dalle sanzioni post-2022, insieme a joint venture nell’Artico russo. Mosca, dal canto suo, dovrebbe ridimensionare il proprio sostegno militare e di intelligence all’Iran.

La mossa di Nixon, al contrario

In questo sforzo, Trump sembra prendere spunto da Nixon e Kissinger, che avviarono le relazioni con la Cina negli anni ’70 per sfruttare la sua frattura con l’Unione Sovietica. Si tratterebbe di ripetere la mossa al contrario: allontanare la Russia dalla Cina.

Mosca starebbe al gioco? La Russia è da tempo frustrata dal ruolo di partner minore in questo rapporto. Sperava in un’alleanza tra pari, sia militare che economica, che non si è mai concretizzata. Ha visto la Cina investire miliardi in paesi come il Pakistan nell’ambito di uno sforzo per ricostruire l’antica Via della Seta, mentre i progetti promessi alla Russia sono rimasti più parole che fatti. La Cina ha inoltre ritardato di oltre dieci anni la realizzazione del secondo gasdotto proposto dalla Russia. Il ritorno al mercato europeo, con centinaia di milioni di clienti, è un’offerta che la Russia difficilmente potrebbe rifiutare.

Il prezzo da pagare sarebbe la fine della guerra in Ucraina a condizioni meno favorevoli di quelle auspicate da Mosca. Mi aspetto concessioni marginali ai margini delle sue conquiste, che Trump promuoverebbe come un risultato storico nella sua corsa al Premio Nobel.

Il presidente Zelensky si opporrà con forza al piano e farà appello ai suoi alleati europei. Ma i recenti commenti di Trump suggeriscono scarsa pazienza nei confronti del presidente ucraino, e mi aspetto che Washington faccia pressione su Kiev riducendo gli aiuti militari e di intelligence.

Cosa significa a livello nazionale e in Europa

I costi di questa strategia sono immediati: prezzi energetici più elevati, inflazione a livello mondiale e emissioni in aumento. In Europa, le bollette energetiche, fatte lievitare prima dalla perdita del gas russo a basso costo e ora dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, stanno alimentando la rabbia dell’opinione pubblica e l’ascesa dei partiti di destra. Negli Stati Uniti, l’accessibilità economica potrebbe costare ai repubblicani il controllo del Congresso.

Dopo la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti ricostruirono l’Europa attraverso il Piano Marshall, consapevoli che un’Europa in rovina avrebbe lasciato un vuoto incolmabile nell’economia mondiale. Oggi l’Europa ha bisogno di energia a basso costo per riscaldare le case, cucinare e alimentare i servizi pubblici e l’industria. Senza di essa, il continente rischia di diventare un peso per l’economia mondiale.

Se i Democratici conquistassero il Congresso, si opporrebbero a un piano volto a controllare i mercati energetici mondiali e a negare l’accesso all’energia alla Cina? Ne dubito. È stata l’amministrazione Obama a lanciare la «svolta verso l’Asia», inviando navi da guerra nello Stretto di Taiwan nell’ambito di operazioni a tutela della libertà di navigazione, rafforzando al contempo i legami con India, Giappone, Australia e Corea del Sud per frenare l’ascesa della Cina. Se c’è una cosa su cui i due partiti sono d’accordo, è che la Cina rappresenta la più grande minaccia all’influenza degli Stati Uniti nel mondo.

Qual è lo scopo di questa politica?

L’obiettivo, a mio avviso, è quello di limitare la crescita economica e l’influenza della Cina, rafforzando al contempo il potere degli Stati Uniti e sostenendo la ripresa dell’Europa. Resta da vedere se Mosca scambierà la sua partnership con Pechino per un posto al tavolo europeo.