“LA MISERIA DEGLI ITALIANI” ED IL SOLITO CRIPTO-RAZZISMO DEI TEDESCHI

Possono i tedeschi cercare di NON considerarci come dei bambini scemi, incapaci di votare e di esprimere la propria volontà politica in modo compiuto? No, non possono riuscirci.

Possiamo ben vederlo dal Welt. L’articolo, superficiale , sostanzialmente espressione del solito criptorazzismo germanico. Mettendo in confronto diretto la Grecia e L’Italia affermano che ora, “Dopo la crisi” la Grecia ha prospettive molto migliori rispetto all’Italia e conseguirà una crescita del 2,3% annuo, per cui questo spiegherebbe come mai il debito greco e quello italiano siano allineati nei rendimenti ed inventandosi quindi, dopo lo spread BTP Bund, lo spread Grecia Italia

Quella del Confronto e “Dell’averlo più grosso” o meglio più piccolo (il rendimento) deve essere una sorta di mania germanica, che andrebbe studiata anche dal punto di visto psico-sociologico. Naturalmente ignorano che la “Salvata” Grecia ha visto 417 mila persone emigrare dal 2008 al 2015, quasi il 4 % della popolazione. Tra l’altro la giustificazione della migliore prestazione ellenica è risibile: non essendo un paese industriale non può risentire della crisi che colpisce Italia e Germania nella manifattura, equiparando però, in questo modo, l’economia di Atene con quella di un paese neppure in via di sviluppo, ma letteralmente del terzo mondo. A questo punto la soluzione sottilmente suggerita dal Welt qual’è? Tornare all’Europa rurale pre-industriale ? Quindi la minaccia finale “Attenti che se votate male, poi le agenzie di rating vi bocceranno e abbasseranno il loro rating”, citando la revisione prossima di Fitch del 7 febbraio.

Alla fine la Welt non vuole che scrivere il solito articolo per”Consigliare” algi italiani di “Votare bene”, cioè di votare contro Salvini, contro una politica nazionale e per proseguire con una politica filotedesca che ci ha solo portato al depauperamento della nostra economia ed alla cancellazione della nostra politica estera. Il consiglio paramafioso del Welt, espressione della borghesia tedesca, è il solito: “State attenti a votare male, o vi manderemo in crisi finanziaria”. Invece sarebbe ora di mandarli, direttamente, a quel paese.