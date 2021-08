La medicina e la scienza militarizzate, al servizio del potere, cessano di essere tali

Mi è capitato di leggere alcune osservazioni di Paul Rosemberg sulla “Militarizzazione della medicina” e sul suo uso politico. Il suo intervento è molto interessante e ve ne condensiamo i punti importanti, per comprendere come la fase storica attuale che stiamo vivendo sia soprattutto un sconfitta per la scienza e per la medicina.

ecco i cinque punti che mostrano la sconfitta della scienza e della medicina derivanti dalla loro militarizzazione a favore del potere:

#1: La scienza non è consenso unitario.

Dieci, cento o un milione di persone, tutte avvolte in camici da laboratorio e dicendo la stessa cosa, NON la rendono tale. Anzi, questo è scientificamente ininfluente. Si tratta solo di una rappresentazione teatrale, cioè anti-scienza. Un po’ come i medici che vanno in TV a dire la stessa cosa.

Tutta la scienza è, in realtà, un processo di verifica delle idee; non è un’organizzazione, non è basata sull’autorità, anzi è intrinsecamente contro l’autorità, e sicuramente non è alleata con il potere. Tutto ciò che conta nella scienza sono risultati verificabili, cioè contestabili, almeno potenzialmente.

#2: La medicina come scienza è completamente separata dalla politica.

La medicina è l’applicazione della scienza a favore della salute umana. La politica è l’uso della persuasione e del potere per governare masse umane. Queste sono discipline completamente separate. Mettere la politica sulla medicina è soggiogare e degradare la medicina a uno stato pre scientifico. Intimidire i medici con obblighi politici è umiliare la loro attività

#3: La peer review sta perdendo significato.

Purtroppo il sistema della Peer review sul quale si basa la letteratura scientifica classica, è stato preso prigioniero dalle gerarchie accademiche e quasi completamente separato dalla scienza propriamente detta. È diventato uno strumento di potere istituzionale, esercitato da accademici che hanno svenduto la scienza per i favori del potere e della politica.

Un tempo, “peer review” si riferiva alla replica degli esperimenti da parte di altri ricercatori. Quel tempo è passato, ed i ricercatori dicono si o no a seconda dell’affiliazione accademica.

#4: La medicina e la scienza non hanno nulla a che fare con la pressione sociale.

Una volta che “medicina” e “scienza” sono mescolate con la pressione sociale, o agli strumenti per esercitarla, non sono più scienza o medicina, ma solo strumenti illegittimi di modificazione sociale

#5: Non conoscerai la verità scientifica se non leggendo proprio gli articoli scientifici più contestati e contro corrente.

Quello che vedi in TV è propaganda. Quello che vedi su Facebook, Twitter e YouTube è pre-censurato. Se cerchi davvero il vero, dovrai trovare gli articoli scientifici che rispondono alla tua domanda e dovrei proprio leggere quelli che contestano la verità che viene diffusa dai mass media. Altrimenti ti pieghi al potere del “Grande Fratello”.

Perché allora non vediamo turbe di contestatori, perché pochi hanno il coraggio di andare contro il potere costituito e i suoi falsi Dicta pseudo scientifici:

L’educazione non è più fondata sulla conoscenza e sulla sua diffusione, ma solo sulla sottomissione al’autorità. Non è più importante conoscere il teorema di Pitagora e le sue conseguenze, ma accettare ciò che è socialmente corretto. Essendo stato addestrato alla sottomissione all’autorità, parlare poi contro un’autorità appare terrificante.

La paura di sembrare stupidi, di essere pubblicamente smascherati come stupidi, quindi il potere utilizza persone apparentemente “Importanti”, e soprattutto aggressive e spregiudicate (pensiamo agli pseudo conduttori od ospiti di talk show) a questo fine.

Molti persone amano essere parte di un gregge. Se tutto può essere messo in discussione allora bisogna affrontare il mondo da soli e non tutti vi sono attrezzati

Spesso andare contro il potere è ammettere di aver sbagliato

Nessuna di queste cose ha alcun legame con la verità, solo con il potere e l’intimidazione. E questa è anti-scienza, non importa quanto si maschera da scienza, ma è il suo esatto opposto. Nonostante questo ciò è quello che viene propinato tutti i giorni.



