La lunga marcia

Abbiamo del lavoro da fare, tanto lavoro da fare, un lavoro difficilissimo, ma non impossibile. Il lavoro di cui parlo è la destrutturazione per via pacifica, e giuridica, di una dittatura. Le dittature si possono instaurare in vari modi: attraverso un colpo di stato con sovvertimento violento e repentino dei gangli democratici di una nazione, attraverso libere elezioni che favoriscano l’ascesa al potere di un movimento con dichiarate o malcelate mire dittatoriali e, infine, attraverso la lenta – quasi inavvertibile nel breve periodo – erosione dei cardini su cui una democrazia si regge. Nel nostro caso, la dittatura nascente – quella che ogni giorno prolifera come un tumore maligno sotto i nostri occhi addormentati – ha scelto l’ultima via.

A partire dal 7 febbraio 1992, data del trattato di Maastricht, e attraverso una marcia a tappe forzate fatta di trattati, regolamenti, direttive, essa si è via via consolidata seguendo due direttrici precise: in primis, lo svuotamento sostanziale della sovranità legislativa della Repubblica Italiana tramite la progressiva marginalizzazione degli organi specificamente deputati ad esercitarla; in secundis, la privazione della possibilità stessa, per i Governi del nostro Paese, di fare, o anche solo pensare, politiche di spesa espansive senza prima ricorrere al nulla osta di istituzioni internazionali non elette o senza essersi guadagnati la benevola compiacenza, preferibilmente ex ante ma non di rado ex post, di entità anonime e irresponsabili quali i mercati e le borse. La prima direttrice è stata colpevolmente favorita da talune sentenze potenzialmente eversive della nostra Corte Costituzionale: in particolare la storica pronuncia nr. 170/1984 con la quale il Giudice delle Leggi dichiarò che, nelle materie di competenza comunitaria, il magistrato italiano è tenuto ad assicurare l’applicazione diretta dei Regolamenti europei, se del caso anche disapplicando le norme nazionali anteriori o successive. Con il che qualcuno ha ottenuto, senza spargimenti di sangue, che norme elaborate altrove per iniziativa di un consesso di ottimati (quali i membri della Commissione europea) privi di alcuna legittimazione popolare, men che meno “popolare italiana”, dettassero l’agenda e le regole a cui noi dobbiamo supinamente assoggettarci.