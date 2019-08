LA GUERRA COMMERCIALE USA CINA SI INFIAMMA DI NUOVO. TRUMP CONTRATTACCA

Giornata caldissima nell’ambito delle reazioni USA -Cina. Pechino annuncia un dazio aggiuntivo su 75 miliardi di dollari di importazioni dagli USA a partire dal primo settembre, in risposta ai dazi USA su 300 miliardi di importazioni dalla Cina con tariffa del 10%. Trump risponde immediatamente ed in modo aggressivo:

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

La nostra nazione ha perso migliaia di miliardi per stupidità per molti anni. Ci hanno rubato proprietà intellettuali al ritmo di centinaia di miliardi e vogliono continuare. Non lascerò che questo accada. Non abbiamo bisogno della Cina e sinceramente andremo molto….

….better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

— meglio senza di loro. L’enorme ammontare di denaro guadagnato e rubato dalla Cina dagli USA, anno dopo anno, per decenni, deve essere e sarà FERMATO. Ordino quindi qui alle nostre grandi aziende americane di iniziare a cercare per fonti di fornitura alternative rispetto alla Cina, incluso..

….your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

… riportare le vostre azienda A CASA, e produrre i vostri beni negli USA. risponderò ai dazi cinesi questo pomeriggio. Questa è una GRANDE opportunità per gli Stati Uniti. Inoltre ordino a tutti i servizi postali, inclusi FedEx, Amazon, UPS, e le Poste, di CERCARE E RIFIUTARE

….all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop – it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

.. tutti gli invii di Fentanyl dalla Cina (o da qualsiasi altro luogo!). Il Fentanyl uccide 100 mila americani ogni anno. Il Prsidente XI ha affermato che li avrebbe fermati, ma non lo ha fato. La nostra economia, grazie ai miglioramenti degli ultimi 2 anni e mezzo, è molto più grande di quella cinese. La manterremo in questo modo.

Il Fentanyl è il noto oppiaceo che costituisce la maggiore minaccia per la salute USA e che viene spesso inviato direttamente dalla Cina.

Una vera e propria dichiarazione di guerra, che si è fatta sentire sui mercati istantaneamente:

Dow Jones perde quasi il 2%, Il petrolio lo segue….

Oro invece in crescita:

I tassi di interessi sui titoli di stato di nuovo in discesa, con il Bund tedesco a -0,68%. A questo punto Trump ha sparato due cannonate: una contro Pechino e la seconda contro Powell a Jackson Hole, dove si trova Powell che , nelle sue minute, non faceva trasparire nessun panico sull’economia. Forse dovrebbe cambiare, almeno un po’, idea.