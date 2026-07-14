La guerra cambia per sempre: i droni marini USA colpiscono l’Iran. L’era dei robot soldato è qui

Una svolta drammatica ha scosso il Golfo Persico. Per la prima volta nella storia, le forze militari degli Stati Uniti hanno sferrato un attacco distruttivo utilizzando droni marini d’assalto contro una base navale in Iran. Non è fantascienza: la guerra automatizzata, dove l’uomo decide a distanza e le macchine colpiscono da sole, è ufficialmente iniziata.

L’attacco fulmineo a Bandar Abbas

Domenica scorsa, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha autorizzato un’operazione senza precedenti. Il bersaglio scelto era la base navale di Bandar Abbas, la sede principale della marina iraniana.

I droni marini hanno colpito un centro per la manutenzione delle navi e un sottomarino iraniano. Secondo il comando americano, questa azione serve a bloccare la capacità dell’Iran di attaccare le navi commerciali che transitano nella zona.

Ecco un video diffuso dell’azione:

Le nuove armi degli USA: ecco la vera novità

La vera novità di questo scontro sta nei mezzi utilizzati. Gli Stati Uniti hanno schierato tre imbarcazioni senza equipaggio chiamate Corsair.

Si tratta di motoscafi robotici intelligenti. Ecco le loro caratteristiche principali:

Produttore: Saronic, una giovane azienda texana nata nel 2022.

Saronic, una giovane azienda texana nata nel 2022. Dimensioni: Lunghi poco più di 7 metri.

Lunghi poco più di 7 metri. Velocità: Possono superare i 35 nodi (circa 65 km/h).

Possono superare i 35 nodi (circa 65 km/h). Carico utile: Trasportano fino a 450 kg di esplosivo.

Questi robot si muovono da soli, evitano le difese e si schiantano sul bersaglio come siluri di superficie. Gli Stati Uniti non avevano mai usato armi simili in un vero combattimento navale.

L’uomo diventa uno spettatore indiretto

Siamo entrati in una nuova fase del conflitto globale. Fino a poco tempo fa, i droni marini erano usati soprattutto dall’Ucraina nel Mar Nero come mossa disperata di difesa. Ora, la più grande potenza militare del mondo ha ufficialmente adottato questa tecnologia per l’attacco.

I droni Corsair fanno parte di una squadra speciale della Marina USA focalizzata sull’intelligenza artificiale, attiva in Medio Oriente dallo scorso marzo. La tecnologia non serve solo a distruggere. Pochi mesi fa, uno di questi droni ha salvato i piloti di un elicottero Apache caduto in mare.

La guerra si sta spostando in una dimensione in cui i soldati pianificano davanti a uno schermo a migliaia di chilometri di distanza. Sulla linea del fronte, invece, agiscono solo le macchine.

Le conseguenze economiche della guerra robotica

Questo cambiamento tecnologico ha un impatto enorme sull’economia reale. La difesa si sta trasformando in un settore ad alta tecnologia con logiche diverse dal passato. I costo sono una frazione rispetto a quelli delle navi con equipaggio, e il rischio per gli equipaggi è azzerato. Un conflitto cessa di essere un fattore umano e diventa una questione di carattere industriale.

Tuttavia, c’è un grande rischio. Se questa tecnologia economica dovesse finire nelle mani di gruppi ribelli, per il commercio globale sarebbe un disastro difficile da arginare.

La difesa si sta muovendo verso un modello industriale diverso. Non si costruiscono più solo grandi navi destinate a durare decenni, ma sciami di piccoli robot sacrificabili. Se queste tecniche rano prima limitate alle nazioni che non potevano permettersi una Marina vera e propria, come l’Ucraina, ora invece diventano uno strumento utile anche a chi ha mezzi all’avanguardia e risorse navali notevoli.