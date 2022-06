La grande occasione perduta da Argentina e Europa per l’indipendenza dal gas russo

L’Argentina, che ospita il secondo più grande giacimento di gas da scisto al mondo, non può aiutare l’Europa affamata di gas e, in realtà, l’Argentina non può nemmeno aiutare a liberarsi dalla dipendenza dalle importazioni di energia nel breve termine. Il tutto nonostante le enormi risorse del giacimento di Vaca Muerte. Questo giacimento ha incontrato diversi ostacoli nell’ultimo mezzo decennio, dalle perenni crisi economiche alle crisi globali del petrolio e del gas e alle limitazioni interne di valuta estera. Inoltre, l’Argentina non è riuscita a far avanzare i progetti di gasdotti per portare il gas di Vaca Muerta prima ai suoi vicini e poi al mercato globale del LNG.

Pertanto, il Paese che detiene uno dei più grandi giacimenti di gas di scisto al mondo non può fare nulla al momento per alleviare la crisi globale del gas naturale in un mercato affamato di gas, in cui l’Europa sta superando l’Asia per le forniture di LNG. L’Europa sta cercando di ridurre la sua dipendenza dai gasdotti russi, poiché Gazprom minaccia di interrompere le forniture ai clienti che si rifiutano di pagare in rubli.

Nonostante il suo potenziale di produttore, l’Argentina importa gas naturale e l’anno scorso ha speso miliardi di dollari americani per le importazioni di LNG Mancano anche le infrastrutture per i gasdotti e i terminali LNG per esportare il gas, che proviene per oltre un terzo dallo scisto di Vaca Muerta.

Nonostante i piani di tutte le amministrazioni presidenziali dell’ultimo mezzo decennio, le autorità hanno appena aperto la gara d’appalto per un nuovo grande gasdotto, chiamato Néstor Kirchner in onore dell’ex presidente, per collegare il giacimento di gas di scisto Vaca Muerta con una città portuale a nord di Buenos Aires.

“L’inettitudine dei nostri funzionari pubblici fa sì che il gasdotto Néstor Kirchner, che avrebbe potuto far risparmiare al Paese circa 7 miliardi di dollari di importazioni di gas naturale quest’anno, non sarà realizzato prima del 2024“, ha scritto all’inizio dell’anno Agustino Fontevecchia, direttore digitale di Editorial Perfil.

Per anni, l’Argentina ha puntato molto sull’aumento della produzione di petrolio e gas nel suo più grande giacimento, il Vaca Muerta nella provincia di Neuquen. Vaca Muerta – che in spagnolo significa “mucca morta” – è stato soprannominato il Permiano argentino, anche se le sue proprietà geologiche sono state paragonate in modo più appropriato all’Eagle Ford statunitense.

Si stima che il giacimento di scisti di Vaca Muerta contenga risorse estraibili pari a 16 miliardi di barili di petrolio e 308 mila miliardi di piedi cubi di gas naturale. Questi numeri fanno del Vaca Muerta il secondo più grande giacimento di gas di scisto al mondo.

Negli ultimi anni, tuttavia, l’Argentina ha perso l’opportunità di capitalizzare le enormi risorse di gas non riuscendo a realizzare le infrastrutture necessarie per portare queste risorse ai centri di domanda nazionali e al mercato globale. Se l’Argentina avesse fatto questi progressi, avrebbe potuto aiutare l’attuale crisi energetica e avrebbe potuto aiutare se stessa con i ricavi delle esportazioni di gas, considerando che l’Europa è più o meno pronta a pagare qualsiasi prezzo per una fornitura aggiuntiva di GNL che sostituirebbe il gas dei gasdotti russi.

Nelle ultime settimane, le autorità argentine hanno fatto qualche passo avanti nel rilanciare gli sforzi per incrementare lo sviluppo di Vaca Muerta e la costruzione di gasdotti per rendere l’Argentina autosufficiente nelle forniture di gas ed esportatrice di LNG.

La scorsa settimana, l’Argentina ha annunciato che avrebbe consentito un accesso più facile alla valuta estera per le imprese del settore energetico, nel tentativo di promuovere lo sviluppo della Vaca.

“L’Argentina ha l’energia di cui il mondo ha bisogno. Per trarne vantaggio, abbiamo definito regole chiare a sostegno degli investimenti e dell’occupazione”, ha dichiarato il presidente argentino Alberto Fernandez, annunciando la decisione.

Dal 2019 l’Argentina è sottoposta a controlli sui capitali per proteggere le sue riserve di valuta estera. Con l’accesso facilitato ai dollari statunitensi, le imprese energetiche potranno importare attrezzature specialistiche per lo sviluppo, in particolare per il fracking. La scorsa settimana, il ministro dell’Economia Martin Guzman ha discusso con il governatore della provincia di Rio Negro, Arabela Carreras, il potenziale di un impianto di liquefazione e di un impianto di esportazione di GNL nella zona.

Per l’Unione basterebbe liberare una parte delle proprie risorse finanziarie per permettere all’Argentina di utilizzare il proprio gas, ma si inseguono incredibili progetti e si lavora di Greenwashing, come ha rivelato la recente inchiesta du DB e DWS. Tutto pur di non fare qualcosa di utile.



