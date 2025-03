La Germania sequestra Petroliera della Flotta Ombra russa

La Germania ha sequestrato una petroliera della flotta ombra russa trovata alla deriva nel Mar Baltico a gennaio, ha riferito venerdì la rivista tedesca Spiegel, citando fonti della sicurezza.

La petroliera Eventin viaggiava sotto la bandiera di Panama quando le autorità tedesche hanno dichiarato a gennaio che l’imbarcazione, appartenente alla flotta ombra russa, era bloccata nelle acque tedesche del Mar Baltico.

La petroliera aveva perso potenza e sterzo ed è stata trovata alla deriva in mare, a nord dell’isola tedesca di Rügen.

La Germania ha messo in sicurezza l’imbarcazione e ha incolpato la Russia per l’utilizzo di una flotta ombra di petroliere.

“La Russia sta mettendo in pericolo la nostra sicurezza europea non solo con la sua guerra illegale di aggressione contro l’Ucraina, ma anche con cavi tagliati, boe di confine spostate, campagne di disinformazione, disturbatori GPS e, come abbiamo visto, petroliere fatiscenti”, ha dichiarato all’epoca il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.

Due mesi dopo la denuncia dell’incidente, la Germania ha ora sequestrato la petroliera con il suo carico di circa 100.000 tonnellate di greggio, come riporta lo Spiegel. La nave e il carico, del valore di circa 43 milioni di dollari (40 milioni di euro), sono ora di proprietà della Germania.

La rotta originaria della petroliera era quella di trasportare il petrolio dal porto russo di Ust-Luga attraverso il Mar Baltico fino a Port Said, in Egitto.

Quando è stata trovata alla deriva nelle acque tedesche, la petroliera è stata rimorchiata nelle acque al largo di Sassnitz, a causa dell’imminente pericolo di fuoriuscita di petrolio dalla nave ormai decrepita. La guardia costiera tedesca e la polizia federale stanno monitorando la petroliera da allora, riferisce lo Spiegel.

La Eventin è stata inclusa nelle ultime sanzioni dell’UE contro la Russia alla fine di febbraio. Ilsedicesimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia ha preso di mira altre 74 navi, portando il numero totale di imbarcazioni sanzionate a 153.

“Queste navi fanno parte della flotta ombra o contribuiscono alle entrate energetiche della Russia”, ha dichiarato l’UE.