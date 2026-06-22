La Germania entra nel capitale di KNDS: lo Stato si fa carico della Difesa (e dei suoi problemi)

Berlino rompe gli indugi e decide di mettere mano al portafoglio, ma questa volta non per finanziare una complessa transizione ecologica. Il governo tedesco ha annunciato l’intenzione di acquisire una quota del 40% in KNDS, il colosso della difesa franco-tedesco, famoso per la produzione dei carri armati Leopard e Leclerc. Una mossa che trasforma la Germania in un azionista di Stato a tutti gli effetti, affiancandosi alla Francia nella gestione di una delle aziende più critiche per il nostro continente.

Ma cosa c’è dietro questa decisione storica? Non è solo una questione di orgoglio nazionale o di sfilate militari. KNDS, nata nel 2015 dalla fusione tra la tedesca Krauss-Maffei Wegmann e la francese Nexter, ha visto finora un equilibrio molto particolare: il 50% in mano allo Stato francese e l’altro 50% alla famiglia tedesca fondatrice. Ora, con l’uscita di scena della famiglia privata, lo Stato tedesco ha deciso di non lasciare il controllo al libero mercato o, peggio ancora, a capitali di dubbia provenienza. È il ritorno dello Stato stratega, che interviene in modo diretto per guidare la politica industriale e proteggere un settore vitale.

Un intervento statale diventato necessario

I numeri di KNDS parlano molto chiaro: 4,4 miliardi di euro di fatturato lo scorso anno e oltre 11.000 dipendenti. In un momento in cui l’Europa si sveglia di colpo dal suo lungo letargo militare, spinta dal conflitto in Ucraina e dai crescenti dubbi sull’affidabilità degli Stati Uniti come “ombrello protettivo”, lasciare un gioiello industriale del genere in balia degli eventi sarebbe stato un errore imperdonabile.

Berlino non ne fa un mistero. L’investimento ha un obiettivo evidente: assicurarsi un’influenza solida e duratura su un’azienda fondamentale per la sicurezza di tutta l’Europa. Lo Stato entra per rafforzare la produzione interna, per garantire l’indipendenza tecnologica e, non da ultimo, per salvare preziosi posti di lavoro e competenze tecniche avanzate. È un approccio molto pratico, in cui la spesa pubblica diventa lo strumento principale per rilanciare l’industria pesante. Un cambio di rotta che ci ricorda come, nei momenti di vera crisi, il mercato da solo non basta a garantire la stabilità di una nazione.

Non solo Leopard: le luci e le ombre della produzione europea

KNDS non è sinonimo soltanto di carri armati Leopard. L’azienda produce una vasta gamma di veicoli, tutti diventati essenziali per gli eserciti moderni che oggi devono riempire i magazzini svuotati dalle recenti donazioni.

Ecco un quadro dei mezzi principali:

Leopard (Carro armato): Il fiore all’occhiello dell’azienda, richiestissimo in mezza Europa.

Il fiore all’occhiello dell’azienda, richiestissimo in mezza Europa. Leclerc (Carro armato): La forte e collaudata controparte francese, giunto però a fine carriera. Dovrebbe essere sviluppato il carro MGCS, comune franco tedesco.

La forte e collaudata controparte francese, giunto però a fine carriera. Dovrebbe essere sviluppato il carro MGCS, comune franco tedesco. Boxer e Dingo (Trasporto truppe): Mezzi blindati essenziali per muovere i soldati in sicurezza.

Mezzi blindati essenziali per muovere i soldati in sicurezza. Puma (Veicolo da combattimento): Un progetto molto ambizioso, ma dal parto difficile.

Proprio sul Puma vale la pena fare una riflessione. Oggi la Bundeswehr (l’esercito tedesco) sta cercando di rafforzare in fretta la sua flotta. Tuttavia, non possiamo dimenticare che lo sviluppo di questo veicolo è stato lungo, costoso e denso di complicazioni tecniche. Un classico esempio di come i grandi progetti europei tendano a trasformarsi in odissee burocratiche e ingegneristiche prima di funzionare a dovere.

Il risveglio economico di Berlino

Per decenni, la Germania ha basato la sua ricchezza sull’esportazione di beni civili, tenendo i conti pubblici rigidi e delegando la propria difesa a Washington. Oggi, quel modello mostra la corda. L’ingresso in KNDS rappresenta un punto di svolta anche economico.

Acquistare il 40% di questa industria significa rimettere in moto una filiera complessa. Significa usare le risorse dello Stato per stimolare l’economia reale. L’acciaio, l’elettronica, la meccanica: tutto questo genera lavoro vero. Quando lo Stato spende per la difesa in modo oculato, non sta solo comprando mezzi blindati, ma finanzia la ricerca, mantiene le fabbriche operative e garantisce ottimi stipendi a operai e ingegneri.

Il futuro: verso la Borsa e la vera indipendenza

Francia e Germania hanno promesso di gestire KNDS insieme, con l’obiettivo di avere, a regime, un peso identico. L’accordo appena siglato apre anche la porta a una possibile quotazione in Borsa nel prossimo futuro. L’idea è che i due Stati possano ridurre le loro quote intorno al 30% entro due o tre anni dalla quotazione, mantenendo però parità di diritti di voto. Un modo astuto per fare cassa e attrarre fondi privati, mantenendo il volante ben saldo nelle mani della politica. Ovviamente questo anche significa che i due stati dovranno garantire agli azionisti dei flussi costanti di utili, soprattutto con proprie commesse.