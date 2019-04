LA GARDINI DEMOLISCE FORZA ITALIA! Il capogruppo di F.I. a Bruxelle definisce il suo partito un PD 2.0

Elisabetta Gardini non si sente più molto soventemente in TV, del resto prendendo un ruolo politico ha dovuto abbandonare quello televisivo. Fino a pochi giorni fa era Capo Delegazione di Forzza Italia a Bruxelles, quindi prima dei deputati europei berlusconiani. Ora è uscita da Forza Italia in contrasto con il nuovo corso dato al partito da Tajani, che, come lei afferma, lo ha trasformato in un “PD 2.0” succube, completamente, del PPE e della Germania. Ormai i deputati e le deputate si occupano di temi marginali ed hanno lasciato il ceto medio in pasto alla Lega ed FdI, il tutto mentre Berlusconi è stato isolato, marginalizzato e non ha più nessun contatto con il mondo esterno. Una triste, tristissima fine per un uomo politico ed imprenditore che, comunque, ha segnato nel bene e nel male la storia d’Italia

