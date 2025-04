La Francia sta cercando di sviluppare il suo HIMARS in tempi brevissimi

La Francia ha in programma di testare un sistema di artiglieria a razzo sviluppato a livello nazionale entro la metà del 2026 come alternativa al sistema statunitense HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), una mossa che potrebbe aprire opzioni per gli alleati che cercano una capacità europea.

La Direzione Generale degli Armamenti francese sta cercando di identificare le soluzioni tecniche che consentiranno un lancio dimostrativo entro un anno, ha dichiarato l’agenzia di approvvigionamento della difesa a Defense News in una risposta scritta alle domande.

La DGA sta lavorando con un consorzio di Safran e MBDA e un altro di Thales e ArianeGroup per sviluppare una capacità di attacco tattico nel raggio di 150 chilometri.

Il tempo stringe perché la Francia sostituisca la sua Lance-Roquettes Unitaire, una versione modificata del sistema di razzi a lancio multiplo M270, con i nove sistemi rimanenti dell’esercito che raggiungeranno la fine della loro vita utile nel 2027.

I legislatori e i vertici militari hanno spinto per sviluppare un’opzione nazionale piuttosto che acquistare all’estero, in linea con la politica francese di autonomia in materia di difesa.

“Il ritiro dal servizio dell’LRU si avvicina e a quel punto il mantenimento della capacità sarà un problema”, ha dichiarato Léo Péria-Peigné, ricercatore dell’Institut Français des Relations Internationales di Parigi specializzato in capacità di armamento.

“L’urgenza è relativa: negli ultimi 30 anni non abbiamo quasi mai utilizzato questa capacità”. Del resto le armi hanno questa curiosa caratteristica che, fortunatamente, possono trascorrere la propria completa vita utile senza essere utilizzate.

Safran e MBDA sono in linea con il programma “ambizioso” della DGA, confermando l’obiettivo di un lancio di prova a metà del 2026, un tempo molto ravvicinato nel settoe militare, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta a Defense News. Thales e ArianeGroup non hanno commentato la tempistica, ma Thales ha dichiarato che le aziende stanno lavorando come un team integrato da diversi mesi per offrire una “soluzione pertinente” per le forze armate.

Il piano di spesa per la difesa della Francia per il 2024-2030 ha stanziato 600 milioni di euro (663 milioni di dollari) per il programma di artiglieria-razzo, chiamato in breve Frappe Longue Portée Terrestre o FLP-T, con l’obiettivo di acquistare almeno 13 sistemi entro il 2030 e 26 sistemi per equipaggiare un battaglione entro il 2035.

Secondo la DGA, il programma di sostituzione degli LRU “sta procedendo in modo nominale” e nel rispetto del calendario stabilito dalla legge sulla spesa per la difesa.

Nel frattempo, c’è ancora l’opzione di un acquisto all’estero se le cose dovessero andare per le lunghe. La decisione è in calendario per l’anno prossimo, ha detto la direzione.

La capacità di attacco tattico a lungo raggio è “essenziale” e una nicchia che deve essere colmata, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito francese, Gen. Pierre Schill, in un’audizione di ottobre, osservando che molti altri Paesi europei dispongono di una capacità di artiglieria a razzo.

L’Europa non ha un equivalente HIMARS fatto in casa, e gli eserciti europei che hanno acquistato artiglieria a razzo negli ultimi anni hanno scelto l’opzione statunitense, il lanciatore PULS dell’israeliana Elbit Systems o il Chunmoo di Hanwha Aerospace.

Elbit sta lavorando con KNDS a una versione europeizzata del PULS, mentre la tedesca Rheinmetall e Lockheed Martin nel 2023 hanno unito le forze per sviluppare il sistema GMARS.

Oltre alla Francia, i Paesi europei ancora sul mercato dell’artiglieria a razzo sono Svezia e Norvegia. I Paesi Bassi, la Germania, la Danimarca e la Spagna hanno già scelto il PULS, la Polonia ha acquistato il Chunmoo e l’HIMARS, mentre i Paesi baltici, la Romania e l’Italia sono clienti dell’HIMARS. Nel frattempo, il Regno Unito sta valutando la possibilità di espandere la propria flotta di sistemi a razzo a lancio multiplo M270.

Ciò lascia una ristretta finestra commerciale per l’artiglieria a razzo sviluppata dalla Francia, anche se una spinta da parte del braccio esecutivo dell’Unione Europea affinché gli Stati membri spendano una parte maggiore dei loro bilanci per la difesa all’interno del blocco di 27 nazioni potrebbe fornire una spinta per una soluzione europea.

Safran e MBDA hanno dichiarato che il loro sistema di artiglieria a razzo, battezzato Thundart, si basa su “sottosistemi maturi e padroneggiati” e che una capacità operativa iniziale potrebbe essere prodotta prima del 2030.

In un mercato già saturo, “non ci sarà un mercato di esportazione per un sistema francese che non sarà pronto prima del 2030”, ha dichiarato Péria-Peigné.

A novembre la DGA ha firmato dei partenariati per l’innovazione con i due consorzi, fornendo un primo ciclo di finanziamenti per il programma FLP-T. Il contratto di partenariato consente all’ufficio acquisti di acquistare il sistema al termine della fase di sviluppo senza una nuova gara d’appalto, a condizione che l’armamento soddisfi i requisiti di prestazione.

Il partenariato per l’innovazione prevede un “grado significativo di autofinanziamento” da parte dell’industria, ha dichiarato Franck Saudo, amministratore delegato di Safran Electronics & Defense, in un’ audizione parlamentare a novembre.

Ciascun consorzio effettuerà il collaudo del proprio dimostratore, dopodiché il governo francese effettuerà una scelta, ha dichiarato la DGA. Al termine degli attuali contratti di 18 mesi, i consorzi presenteranno una proposta che consentirà al governo di scegliere tra varie soluzioni, comprese le attrezzature di serie, secondo la direzione.

A novembre, il capo della DGA Emmanuel Chiva aveva dichiarato alla commissione Affari esteri del Sénat che se i partner industriali avessero “lavorato bene”, i primi ordini avrebbero potuto essere effettuati alla fine del 2025 o all’inizio del 2026. Ora la data sembra essere stata posticipata di diversi mesi.

Safran e MBDA hanno dichiarato che il contesto geopolitico e i mutevoli requisiti dell’artiglieria rafforzano l’interesse di una soluzione sovrana per la Francia in particolare, ma anche per altri Paesi europei, con Thundart l’unico sistema di artiglieria a razzo progettato e costruito in Europa, libero dalle restrizioni statunitensi sul commercio di armi e con una produzione indipendente che garantisce il controllo del ritmo di produzione.

Le aziende hanno iniziato a collaborare alla progettazione del nuovo sistema alla fine del 2023 e hanno presentato un mock-up del loro razzo d’artiglieria guidato a lungo raggio Thundart 227 mm alla fiera della difesa Eurosatory nel giugno 2024, come primo passo nel programma FLP-T. Il razzo ha una precisione di 150 chilometri, secondo Matthieu Krouri, responsabile dei sistemi di combattimento terrestri di MBDA.

MBDA dispone di una capacità produttiva adeguata alle dimensioni delle munizioni tattiche richieste nella regione francese di Centre-Val de Loire, dove avverrà l’assemblaggio finale, hanno dichiarato le aziende. Da parte sua, Safran ha aumentato “fortemente” la produzione di bombe guidate AASM Hammer, che hanno un kit di guida “molto simile” a quello della munizione Thundart, secondo il consorzio.

“Safran e MBDA sono convinti della rilevanza di questa soluzione e hanno già investito molto in questo progetto”, hanno dichiarato le aziende. “La collaborazione tra Safran e MBDA su Thundart è un progetto a lungo termine, che è già in fase avanzata”.

Nel frattempo, i team di Thales e ArianeGroup sono “pienamente mobilitati” per proporre un sistema di supporto al fuoco sovrano in grado di affrontare obiettivi di alto valore, sia di superficie che puntuali, ha detto Thales, senza fornire ulteriori dettagli.

Il nuovo sistema sostituirà nove M270 su telaio cingolato Bradley, uno dei rari pezzi di equipaggiamento da combattimento di origine statunitense ancora in servizio presso l’Esercito francese, le cui forze armate si basano su carri armati, veicoli corazzati e artiglieria tubolare sviluppati e prodotti in Francia.

La sostituzione dell’LRU, vecchia di decenni, è una priorità per l’esercito, secondo il bilancio della difesa per il 2025, e una soluzione sovrana è da preferire purché possa essere realizzata rapidamente e con costi controllati.

Secondo Péria-Peigné dell’IFRI, gli ingegneri dell’esercito potrebbero essere in grado di prolungare la durata di vita dell’LRU di altri due o tre anni, ma non molto di più.

L’obiettivo di una soluzione sovrana “non è stato abbandonato”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, Gen. Thierry Burkhard, durante un’ audizione all’ Assemblea Nazionale in ottobre.

A novembre Chiva ha dichiarato che la sostituzione dell’LRU “deve essere sovrana, e stiamo lavorando in tal senso”, ma il progetto ha richiesto del tempo a causa della necessità di definire i requisiti dell’esercito e di “una certa confusione” nelle richieste.

L’urgenza del requisito di capacità potrebbe imporre di rivolgersi a un sistema straniero, ha dichiarato in ottobre Christophe Plassard, relatore speciale per il bilancio dell’Assemblea Nazionale.

Allo stesso tempo, l’HIMARS potrebbe non essere una soluzione, poiché lo stress sulle linee di produzione significa che la consegna del sistema americano potrebbe non essere possibile a partire dal 2027, ha scritto la commissione difesa dell’Assemblea Nazionale in una valutazione del bilancio della difesa 2025 pubblicata a ottobre.

“C’è una tensione interna tra i sostenitori della soluzione off-the-shelf e quelli dello sviluppo nazionale”, ha detto Péria-Peigné.

La legge di pianificazione militare richiede un sistema che possa avere un raggio d’azione maggiore rispetto all’LRU, in particolare consentendo l’integrazione di missili ipersonici con un raggio d’azione di diverse centinaia di chilometri. La DGA ha chiesto a entrambi i consorzi di studiare i costi e la fattibilità dell’inclusione di una futura capacità operativa per colpire a distanze di 500 chilometri e 1.000 chilometri.

Il progetto di artiglieria-razzo è separato dall’Approccio europeo di attacco a lungo raggio, che riguarda gli attacchi a distanza di diverse migliaia di chilometri, ha detto Burkhard a novembre. Tuttavia, il futuro sviluppo previsto del progetto FLP-T ha una “forte aderenza” con l’ELSA, secondo la DGA.

Lo sviluppo di una capacità di attacco terrestre a lungo raggio oltre i 1.000 chilometri è meno urgente, con sistemi non previsti prima del 2030-2035, secondo un supplemento al bilancio della difesa 2025 che discute la preparazione per il futuro. Secondo il rapporto di ottobre, sono in corso studi sull’attacco strategico a lungo raggio basati su soluzioni proposte da ArianeGroup e MBDA.

MBDA ha proposto il suo missile da crociera terrestre, una versione terrestre del suo Missile de Croisière Naval, come soluzione a breve termine per ELSA.

La Francia quindi cerca di distaccarsi dalla dipendenza dagli USA, ma in sistemi così specifici, come gli MLR, soprattutto a lungo raggio, il mercato mondiale è talmente ristretto che questa opzione risulta essere difficilmente economica. Tra l’altro il MLR ha anche un altro problema: se viene utilizzato richiede una capacità di produzione delle munizione notevolissima, esattamente come l’artiglieria normale.