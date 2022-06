La decadenza dell’Italia e della UE in un grafico. Come l’Unione ha distrutto l’Europa economicamente

La decadenza economica e industriale dell’Europa è sotto gli occhi di tutti. Il conflitto in ucraina non ha fatto altro che mostrare la totale impreparazione occidentale, frutto di politiche industriali ed economiche suicide. Però ora, con poche immagini, vogliamo presentarvi questo fatto in modo evidente, mostrandovi anche come l’Italia sia il paese che stia maggiormente pagando questa evoluzione.

Da tempo il centro economico del mondo si sta spostando dall’Europa e dal Nord America verso l’Asia. Questo spostamento globale è stato avviato dalla riduzione delle barriere commerciali e da una maggiore libertà economica, che hanno attirato gli investimenti diretti esteri (IDE) ad Oriende. Un altro importante fattore trainante è stato il miglioramento delle infrastrutture e delle comunicazioni e l’aumento generale della complessità economica della regione.

La visualizzazione di Visual Capitalist utilizza i dati della 13a edizione della World Economic League Table 2022, una previsione pubblicata dal Center for Economics and Business Research (CEBR).

La CIna supererà gli USA e l’India si avvierà ad essere la terza economia al mondo, nel 2030. Tutti i paesi europei perderanno posizioni, ma questa decadenza srà particolarmente grave per l?italia che precipiterà verticalmente venendo superata ampiamente da paesi come il brasile, la Corea del Sud (più piccolo e meno abitato…) e il Canada. Mentre Regno Unito, Francia e Germania limitano i danni, noi e la Spagna precipitiamo.

Ecco le posizioni previste nel 2031

Quali conclusioni possiamo trarre da questa classifica?

In generale c’è un riposizionamento economico che avvantaggia Cina e India;

L’Europa Occidentale, soprattutto mediterranea, viene a precipitare economicamente;

La UE non ci ha portato nessun vantaggio, anzi ci ha affossato;

Continuiamo a eleggere e tollerare sempre le stesse élite politiche che hanno affossato il nostro paese negli ultimi trent’anni.

La tragedia è proprio l’incapacità di cambiare corso, la mancanza di una via d’uscita da una situazione di decadenza estrema. Del resto l’Impero Romano non fu salvato neppure da qualche figura imperiale di qualità, e qui la qualità si è esaurita completamente.



