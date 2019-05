LA CRESCITA FRANCESE? TUTTA DOVUTA AL DEBITO DEI PRIVATO

Due grafici elaborati da Pippocamminadritto, mostrano come la crescita francese recente, ma anche nel tempo più prolungato, sia avvenuta solo al costo di un forte aumento del debito privato.

Vediamo prima di tutto come il debito privato francese sia cresciuto negli ultimi mesi :

Da novembre ad aprile il debito privato,famiglie più aziende, francese, è cresciuto di 55 miliardi, quindi con una cifra non indifferente. La Francia cresce, ma sulle spalle del debito privato di aziende e famiglie, che ora è quasi pari al PIL francese, e non stiamo considerando il debito delle istituzioni finanziarie e dello stato.

Come è evoluto questo saldo finanziario nel tempo? Veediamo un altro grafico

Il debito francese privato, in azzurro, è cresciuto più di quello tedesco, in marrone, e moltissimo in più rispetto a quello Italiano, in scuro, e spagnolo, in rosso. la fragile crescita francese si regge se i tassi di interesse crescono, perchè la crescita francese è basata su un camion di debiti privati. Se la BCE ritocca i tassi al rialzo, come vuole la Germania, la Francia vedrà le proprie aziende in difficoltà. Inoltre si conferma come la crescita francese internazionale sia a debito, sostenuta dal sistema creditizio, cosa che le banche italiane ormai si guardano bene di fare.



