La Corte di Appello Federale USA BLOCCA ancora l’obbligo vaccinale di Biden per le aziende

Ancora niente da fare per l’obbligo vaccinale di Biden alle aziende. Una corte federale di appello ha confermato la precedente decisione di sospendere l’obbligo vaccinale COVID del presidente Joe Biden per le aziende con 100 o più lavoratori. Una nuova battuta di arresto per il presidente che aveva ricorso contro la decisione precedente.

Un gruppo di tre membri della quinta Corte d’appello degli Stati Uniti di New Orleans, con giurisdizione su Texas, Louisiana e parti del Mississippi, ha emesso la sua sentenza in un nuovo parere pubblicato venerdì.

🚨 WE DID IT (AGAIN)!! 5th Cir. reaffirms grant of @TPPF stay motion with 22 page published opinion explaining why #BidenAdministration private employer vaccine mandate is likely unlawful & unconstitutional.🚨 https://t.co/bVX6HiKB5g pic.twitter.com/HJOt4s6uFh

— Robert Henneke (@robhenneke) November 12, 2021