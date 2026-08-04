La corsa contro il tempo della Georgia: via il petrolio russo per schivare le sanzioni UE

La Russia ha dei problemi ad esportare anche nei paesi con lei direttamente confinanti. L’unica raffineria di petrolio della Georgia ha iniziato a sostituire il greggio russo con forniture provenienti dal Kazakistan e dalla Libia, mentre la società proprietaria, Black Sea Petroleum, si affretta a evitare le sanzioni dell’Unione Europea che entreranno in vigore a gennaio.

La raffineria di Kulevi ha ricevuto e lavorato greggio kazako a luglio e continuerà a ricevere barili dal Kazakistan nel corso del mese di agosto, ha dichiarato lunedì Black Sea Petroleum, come riportato dall’agenzia di stampa Interfax . Un carico libico dovrebbe arrivare tra il 20 e il 30 agosto nell’ambito di un accordo di fornitura firmato il 3 luglio con una società internazionale di cui non è stato reso noto il nome.

Il contratto libico è valido fino alla fine del 2027 e prevede un’opzione di proroga.

Black Sea Petroleum prevede di eliminare il greggio russo dalle materie prime della raffineria entro l’inizio di settembre, anticipando un programma di diversificazione che in precedenza includeva il Kazakistan e il Turkmenistan.

Il 23 luglio, nell’ambito del suo 21° pacchetto di sanzioni, l’Unione Europea ha imposto un divieto di transazioni nei confronti di Kulevi, mirando alla lavorazione del petrolio russo da parte della raffineria. La restrizione prevede un periodo di transizione di sei mesi, concedendo alla società tempo fino al 25 gennaio 2027 per documentare il passaggio completo a forniture non russe. Funzionari dell’UE hanno affermato che la raffineria potrebbe essere rimossa dall’elenco delle sanzioni dopo che la Commissione Europea ne avrà verificato la conformità.

Kulevi ha iniziato l’attività nell’ottobre 2025 con una capacità di lavorazione annua di 1,2 milioni di tonnellate metriche. La raffineria ha lavorato oltre 650.000 tonnellate nella prima metà del 2026, superando già la metà della sua capacità annua prevista per la prima fase. Una seconda fase in programma porterebbe la capacità a 4,5 milioni di tonnellate all’anno.

La raffineria aveva ricevuto sei carichi di greggio russo tra ottobre 2025 e maggio 2026. I carichi di prodotti raffinati provenienti da Kulevi hanno successivamente raggiunto la Spagna e la Bulgaria , suscitando dubbi sul fatto che il greggio russo stesse entrando nei mercati occidentali dopo la lavorazione in Georgia.

I primi acquisti di Black Sea Petroleum in Kazakistan e in Libia forniscono le prove concrete richieste da Bruxelles prima di riconsiderare l’inserimento nell’elenco delle sanzioni.