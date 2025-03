La Columbia University si piega e Bloccherà le Manifestazioni Violente per non perdere 400 milioni

La Columbia University ha accettato di soddisfare le ampie condizioni poste dall’amministrazione Trump per ripristinare 400 milioni di dollari di finanziamenti federali, secondo una nota inviata dall’università al governo federale riportata per prima dal Wall Street Journal .

In risposta alle richieste dell’amministrazione Trump, la Columbia attuerà diversi cambiamenti degni di nota, tra cui la fine di ogni obbligo di portare la mascherina nel campus, la concessione a 36 agenti di polizia del campus di un’autorità più ampia per arrestare gli studenti e la nomina di un vice-provveditore senior con ampi poteri di supervisione per il dipartimento di Studi sul Medio Oriente, l’Asia meridionale e l’Africa, nonché per il Centro di Studi sulla Palestina.

Il controllo del dipartimento di Medio Oriente è stato al centro delle trattative e ha suscitato polemiche in tutto il campus. Le facoltà della Columbia e di tutto il Paese esprimono profonde riserve sul fatto di lasciare che sia il governo federale a dettare le modalità di gestione di un dipartimento accademico. Il nuovo vice-provveditore, nominato dalla Columbia, rivedrà il curriculum, l’assunzione di docenti non di ruolo e la leadership “per garantire che l’offerta formativa sia completa ed equilibrata”. -WSJ

L’accordo della Columbia rappresenta un punto di svolta nelle tensioni in corso tra l’amministrazione Trump e alcune università d’élite.

Il presidente Trump ha sottolineato la necessità di affrontare il presunto antisemitismo nei campus, individuando in particolare la Columbia a causa delle recenti controversie e proteste riguardanti il conflitto in Medio Oriente.

All’inizio di questo mese, i funzionari dell’amministrazione Trump hanno sospeso le sovvenzioni e i contratti federali alla Columbia, sostenendo che le protezioni per gli studenti ebrei durante le manifestazioni pro-palestinesi nel campus erano insufficienti.

A seguito di intense trattative, la Columbia ha accettato diverse richieste delineate dalla task force federale sull’antisemitismo, impegnandosi anche a realizzare ulteriori riforme per promuovere la diversità intellettuale.

“Abbiamo lavorato duramente per rispondere alle legittime preoccupazioni sollevate sia all’interno che all’esterno della comunità della Columbia, compresi i nostri regolatori, riguardo alla discriminazione, alle molestie e agli atti di antisemitismo che la nostra comunità ebraica ha dovuto affrontare dopo il 7 ottobre 2023”, ha dichiarato l’università nel memorandum.

Un amministratore senior della Columbia ha dichiarato che , sebbene l’università abbia preso in considerazione la possibilità di intraprendere un’azione legale contro il governo federale, alla fine i funzionari hanno concluso che la cooperazione era necessaria a causa della significativa influenza finanziaria del governo federale. Secondo l’università, alcune riforme elencate dall’amministrazione erano già in fase di studio.

Tra le nuove politiche, la Columbia proibirà le proteste dirompenti che comportano l’occupazione degli edifici del campus, richiederà ai manifestanti di identificarsi e garantirà un processo di ammissione imparziale. L’università intende inoltre indagare attentamente su un recente calo di iscrizioni tra gli studenti ebrei e afroamericani.

Sebbene la Columbia sia una delle università più ricche del Paese, con una dotazione di circa 15 miliardi di dollari, non ci vorrebbe molto prima che cessasse di operare in qualsiasi forma riconoscibile senza il denaro del governo.

Questa cruda realtà è alla base delle concessioni della scuola. La Columbia ha accettato di limitare le proteste che occupano gli edifici e interrompono le lezioni. La scuola richiederà ai manifestanti di identificarsi e rivedrà le pratiche di ammissione per “garantire processi di ammissione imparziali”.

La Columbia ha osservato di aver “identificato una recente flessione nelle iscrizioni di ebrei e afroamericani, e esamineremo attentamente tali questioni”.

Inoltre, la Columbia adotterà una definizione specifica di antisemitismo sviluppata dalla propria task force sull’antisemitismo, chiarendo cosa costituisce un discorso o un comportamento antisemita, compresa l’esclusione di studenti sulla base di opinioni verso Israele o la celebrazione della violenza contro israeliani o individui ebrei.

L’università ha sottolineato i passi che vanno oltre le richieste federali, tra cui la neutralità istituzionale sulle questioni politiche, il lancio di una programmazione educativa presso il suo centro di Tel Aviv e lo sviluppo di un programma di studi gratuito per i bambini e le bambine, incentrato sulla promozione di un’indagine aperta e di un discorso civile.

Per migliorare ulteriormente la diversità accademica, la Columbia ha annunciato che assumerà docenti affiliati congiuntamente all’Istituto per gli studi israeliani ed ebraici e ad altri dipartimenti come Economia, Scienze politiche e la Scuola per gli affari internazionali e pubblici. Quindi le proteste pro-palestinesi, talvolta violente, avranno come effetto legami più stretti con Israele.

Altre università a livello nazionale stanno osservando da vicino le concessioni della Columbia, poiché molte dipendono dai fondi federali, dai prestiti agli studenti e dalle sovvenzioni per la ricerca, fondamentali per le loro attività. Il risultato potrebbe influenzare le trattative di altre istituzioni che devono affrontare un simile controllo governativo.