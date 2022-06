La Cina raggiunge un accordo di liquidità con la BIS. Il dollaro sempre più messo da parte, le Istituzioni Globaliste sempre più potenti

Anche le nazioni orientali, nonostante quello che si possa pensare, sono legate alle grandi istituzioni internazionali, anzi cercano di prenderne il controllo tramite accordi.

La Cina è un esempio perfetto di un Paese che spesso viene falsamente associato all'”opposizione” al globalismo. Oltre a rappresentare uno dei regimi più oppressivi al mondo, con sistemi di credito sociale orwelliani, campi di concentramento, programmi di prelievo di organi e passaporti vaccini, il PCC è anche un sostenitore di lunga data di un sistema valutario globale controllato dal FMI, nonché l’ultimo membro del paniere dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP).

Questa adesione è accompagnata da molte fregature, tra cui l’obbligo per la Cina di emettere grandi quantità di liquidità basata sul renminbi, soprattutto attraverso strumenti di debito. Lo si può vedere chiaramente nei numeri del debito nazionale cinese dal 2013 in poi. Nel 2013, quando è apparso chiaro che la Cina avrebbe effettivamente chiesto di essere inclusa nell’SDR, gli obblighi di debito della nazione sono esplosi. Ciò è dovuto principalmente alle richieste del FMI, che la Cina ha cercato di soddisfare con ansia. Nel 2015 la Cina ha soddisfatto i requisiti del FMI in materia di debito e nel 2016 è stata ufficialmente aggiunta agli SDR.

Questo sviluppo ha chiarito un paio di questioni sollevate dai media economici alternativi in merito al destino finale del dollaro USA e al futuro del commercio globale. In primo luogo, la quota del dollaro nel commercio globale sarebbe diminuita, come sta accadendo ora. Questo comporta un gran numero di problemi per gli Stati Uniti in termini di inflazione, perché fino a poco tempo fa l’economia statunitense è stata in grado di esportare l’inflazione facendo circolare la valuta fiat all’estero. Finché lo status di riserva mondiale del dollaro resiste e finché la quota del dollaro nel commercio globale continua a crescere ogni anno, questo modello funziona. Ma se lo status di riserva è in declino, tutti i dollari detenuti dalle banche estere potrebbero tornare in America, anche se i tempi sono lunghi e la probabilità è bassa.

In secondo luogo, la Cina ha dimostrato di avere tutte le intenzioni di aiutare le banche centrali ostili agli USA a porre fine allo status di riserva del dollaro, ma non ha alcuna intenzione di svincolarsi dall’agenda più grande di un sistema valutario unico mondiale sotto le banche globali. L’idea che la Cina fosse “anti-globalista” si è rivelata falsa.

Le ultime notizie della Banca dei Regolamenti Internazionali confermano ulteriormente questa realtà.

La BRI ha appena annunciato un accordo di pool di liquidità basato sul Renminbi con la banca centrale cinese. Questo pool di liquidità fungerà da sostegno allo stimolo per i paesi della regione Asia-Pacifico e sarà denominato principalmente in valuta cinese. un pool di liquidità è una liquidità sempre disponibile messa adisposizione delle banche centrali per costiture riserve nella valuta in oggetto, riserve messe a disposizione da altre banche centrali. L’annuncio potrebbe sembrare piuttosto innocuo per un osservatore casuale, ma il fatto che si tratti di un pool di liquidità in renminbi è ciò che lo rende interessante.

La BRI offre da tempo accordi di liquidità denominati in dollari, ma la creazione di opzioni simili in valuta cinese è una novità. L’aumento della liquidità è stato un elemento chiave presentato dalla BRI l’anno scorso durante le discussioni sull’internazionalizzazione del renminbi, e ora viene già attuato oggi.

Il tempismo non può essere trascurato. Attualmente è in corso un conflitto economico internazionale tra la Russia e i Paesi della NATO, e la Cina ha dimostrato di essere un alleato importante per la Russia. I sistemi di credito RMB e i sistemi di scambio valutario transfrontaliero della Cina si stanno dimostrando sufficienti per aiutare la Russia ad adattarsi alla vita senza SWIFT. La Cina sta inoltre aumentando notevolmente gli acquisti di petrolio e di altri beni russi. In altre parole, la Cina, insieme ad altre nazioni come l’India, sta rendendo possibile alla Russia di sostenersi senza accedere ai mercati occidentali.

Il Fondo Monetario Internazionale e l’Organizzazione Mondiale del Commercio continuano a intrattenere rapporti con la Russia, e sia il FMI che la BRI trattano la Cina come un membro di riguardo. Che siate d’accordo o meno con le politiche e le azioni russe o cinesi è irrilevante. Il punto è che mantengono sempre i loro rapporti con i globalisti. I Paesi e le unioni economiche possono combattere grandi guerre, con la finanza o con bombe e proiettili, ma i globalisti sono sempre sullo sfondo a giocare da entrambe le parti.

Ci si deve chiedere quale sia l’obiettivo finale una volta compreso che le banche globali giocano da entrambe le parti senza essere fedeli a nessuna delle due. Il fatto che la BRI e il FMI aiutino l’espansione della valuta cinese in termini di quota di mercato globale suggerisce che desiderano l’erosione del dollaro e forse anche il declino degli Stati Uniti. Se il gioco finale è un paniere di valute globali da loro controllato, allora ha perfettamente senso. Il dollaro è servito al suo scopo, ma ora è d’intralcio, quindi il dollaro deve sparire e la Cina è più che felice di aiutarlo.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐