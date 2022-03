La Cina chiede alle raffinerie statali di non esportare più benzina e gasolio

posted by Leoniero Dertona

Le autorità cinesi hanno chiesto alle raffinerie statali del paese di prendere in considerazione l’interruzione delle esportazioni di diesel e benzina il prossimo mese di aprile a causa delle crescenti preoccupazioni sulla fornitura di petrolio dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, ha riferito Reuters mercoledì.

“Questo per prevenire una carenza poiché le raffinerie indipendenti sono sotto forte pressione per ridurre la produttività di fronte all’impennata dei prezzi del greggio”, ha detto a Reuters una fonte a conoscenza dei colloqui con le raffinerie statali. Le raffinerie indipendenti lavorano secondo il mercato e il rischio è che offrano troppo poco gasolio e benzina, mettendo in tensione il mercato interno cinese.

La Cina, il più grande importatore mondiale di greggio, non ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina ed è probabilmente il Paese che continuerà a commerciare con la Russia indipendentemente dalle sanzioni che gli alleati occidentali decideranno di imporre in futuro. Tuttavia, anche la Cina è preoccupata per la sua sicurezza energetica, considerando i prezzi alle stelle delle materie prime energetiche, di cui è uno dei principali importatori. I prezzi che vediamo sono internazionali, colpiscono tutti, anche Pechino.

La Cina prevede di aumentare la sua produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone, aumentare le riserve di materie prime energetiche e mantenere le importazioni stabili per garantire la sua sicurezza energetica in mezzo ai prezzi delle materie prime alle stelle, ha affermato all’inizio di questa settimana l’ente di pianificazione economico

“Dall’inizio di quest’anno, sotto l’influenza combinata di molteplici fattori come la pandemia di Covid-19, il cambio di politica monetaria delle principali economie e soprattutto l’escalation dei conflitti geopolitici, la situazione internazionale dei prezzi delle materie prime è diventata più grave e complessa e incerto”, ha detto Lian Weiliang, vicedirettore della National Development and Reform Commission (NDRC), in una conferenza stampa condotta dal South China Morning Post.

La pressione al rialzo sui prezzi dell’energia e delle materie prime agricole “rappresenta una nuova sfida per garantire l’offerta interna e la stabilità dei prezzi”, ha affermato Lian.

L’ente di pianificazione NDRC ha dichiarato durante il fine settimana che il paese aumenterà la produzione e le riserve di carbone, svilupperà “grandi progetti di riserve di petrolio” e aumenterà anche le riserve di petrolio, secondo Reuters. Questo libererà però una parte delle risorse che attualmente vengono acquistate all’estero.

A questo punto i fattori di carattere energetico passano in secondo piano rispetto alla stabilità del paese e alla sua sicurezza energetica. La scelta di cessare le esportazioni porterà ulteriori tensioni sui mercati mondiali dei carburanti.



