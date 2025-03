La Cina aumenterà le importazioni di Petrolio da Iran e Russia

Un massiccio rimescolamento di navi cisterna consente alle imbarcazioni non sanzionate di riprendere il commercio con il petrolio russo e iraniano, il che comporterà un rimbalzo delle importazioni cinesi di greggio più economico dai due produttori nel mese di marzo, rispetto al minimo di due anni registrato a febbraio, dicono analisti e commercianti alla Reuters .

Le sanzioni di addio dell’amministrazione Biden al commercio petrolifero russo sono state le più aggressive finora e hanno sanzionato decine di navi che la Russia utilizzava per spedire la miscela di greggio ESPO dal porto di Kozmino, in Estremo Oriente, alle raffinerie indipendenti della Cina. Molte delle navi, delle petroliere specializzate e delle navette che trasportano il petrolio russo dai giacimenti e dai poli di produzione dell’Artico e dell’Estremo Oriente Pacifico all’Asia sono state ora sanzionate.

Le sanzioni alla Russia, così come l’inasprimento delle sanzioni alla flotta ombra iraniana, hanno provocato una corsa alle navi non sanzionate, con tariffe giornaliere raddoppiate e addirittura triplicate nell’ultimo mese.

Questi aumenti delle tariffe hanno attirato gli operatori di navi cisterna non soggette a sanzioni a entrare nel commercio con il petrolio russo e iraniano, con profitti elevati.

Secondo i dati LSEG citati da Reuters, ben 11 petroliere non sanzionate dagli Stati Uniti si sono recentemente unite alla rotta di consegna del petrolio dalla Russia alla Cina, comprese le petroliere che hanno precedentemente trasportato petrolio russo in India.

“L’aumento dei noli dopo le sanzioni ha attirato navi pulite che si sono unite al commercio di petrolio russo”, ha dichiarato a Reuters un commerciante anonimo con sede in Cina per conto di un fornitore russo.

“Gli armatori hanno acquistato più navi per monetizzare il business”, ha aggiunto il trader.

Anche le spedizioni di greggio iraniano in Cina sono aumentate nelle ultime settimane, grazie all’apertura di nuovi terminali di ricezione e a un maggior numero di trasferimenti da nave a nave (STS).

Tuttavia, le ulteriori sanzioni di questa settimana sulla flotta ombra iraniana potrebbero portare a un ulteriore rimescolamento delle petroliere e delle rotte delle petroliere sanzionate e non sanzionate.

“Con l’inizio della campagna di “massima pressione” degli Stati Uniti sulle esportazioni iraniane e l’appetito cinese per i barili a prezzi scontati che non accenna a diminuire, è innegabile che la logistica del commercio sanzionato manterrà alta la domanda di tonnellaggio “pulito” (non sanzionato)”, ha scritto Mary Melton, Senior Freight Analyst di Vortexa, in un’ analisi di questa settimana.

Nello stesso tempo le esportazioni di petrolio iraniano non sfuggiranno all’attenzione di Washington, che potrebbe reagire con saznioni ancora più decise, soprattutto nei confronti di teheran e , magari, anche di Pechino.