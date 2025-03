La Cina applica la Pena Capitale a quattro cittadini canadesi per Traffico di droga

Le autorità canadesi hanno confermato che quattro canadesi sono stati giustiziati in Cina con accuse legate alla droga, come riportato dalla BBC, la scorsa settimana

Tutti avevano la doppia cittadinanza e le loro identità non sono state rese note, ha dichiarato il ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly.

Un portavoce dell’ambasciata cinese in Canada ha esortato Ottawa a “smettere di fare commenti irresponsabili”, mentre gli esperti temono un ulteriore peggioramento delle relazioni tra i Paesi dopo anni di tensione. Praticamente il Canada si arrende per il quieto vivere.

Giovedì il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di aver agito “in conformità con la legge”, mentre l’ambasciata ha detto che c’erano prove “solide e sufficienti” per i loro crimini.

Pechino ha “garantito pienamente i diritti e gli interessi dei cittadini canadesi coinvolti”, ha dichiarato l’ambasciata, esortando il Canada a rispettare “la sovranità giudiziaria della Cina”.

La Cina non riconosce la doppia cittadinanza e adotta una posizione dura nei confronti dei reati di droga. Tuttavia, è raro che la pena di morte venga eseguita su stranieri.

Joly ha dichiarato di aver seguito i casi “molto da vicino” per mesi e di aver cercato, insieme ad altri funzionari, tra cui l’ex primo ministro Justin Trudeau, di fermare le esecuzioni.

In una dichiarazione rilasciata ai media canadesi, la portavoce di Global Affairs Canada, Charlotte MacLeod, ha affermato che il Canada ha “ripetutamente chiesto clemenza per queste persone ai massimi livelli e rimane fermo nella sua opposizione all’uso della pena di morte in tutti i casi, ovunque”.

La Cina impone la pena di morte per reati gravi, tra cui quelli legati alla droga, alla corruzione e allo spionaggio. Sebbene il numero di esecuzioni sia tenuto segreto, i gruppi per i diritti umani ritengono che la Cina abbia uno dei tassi di esecuzione più alti al mondo.

“Queste esecuzioni scioccanti e disumane di cittadini canadesi da parte delle autorità cinesi dovrebbero essere un campanello d’allarme per il Canada”, ha dichiarato Ketty Nivyabandi, di Amnesty International Canada. Siamo sconvolti per le famiglie delle vittime e le teniamo nel cuore mentre cercano di elaborare l’inimmaginabile”.

“Il nostro pensiero va anche ai cari dei cittadini canadesi che la Cina tiene nel braccio della morte o di cui non si conosce la sorte nel sistema carcerario cinese”.

Nel 2019, il cittadino canadese Robert Lloyd Schellenberg è stato condannato a morte in Cina per contrabbando di droga, in un caso di alto profilo condannato dal governo canadese. Non era tra i canadesi giustiziati.

“Continueremo non solo a condannare con forza, ma anche a chiedere clemenza per altri canadesi che si trovano ad affrontare situazioni simili”, ha dichiarato mercoledì Joly.

Le relazioni tra Canada e Cina sono gelide dal 2018, dopo che il Canada ha arrestato una dirigente cinese delle telecomunicazioni, Meng Wanzhou, su richiesta di estradizione degli Stati Uniti. La Cina ha arrestato poco dopo due canadesi, entrambi rilasciati.

Nel 2023, i media canadesi hanno pubblicato dei rapporti, molti dei quali basati su informazioni trapelate, su affermazioni dettagliate di ingerenze cinesi nelle elezioni federali del Paese. La Cina ha negato le notizie, definendole “infondate e diffamatorie”.

Più recentemente, la Cina ha imposto tariffe di ritorsione su alcune importazioni canadesi di prodotti agricoli e alimentari dopo che Ottawa aveva imposto tasse su veicoli elettrici, acciaio e alluminio cinesi.

Nello stesso tempo il Canada ha già grossi problemi ai confini con gli USA, difficilmente può permettersi di essere in guerra diplomatica e commerciale anche con al Cina. Inoltre che effetto avrebbero su Pechino le protest di Ottawa?