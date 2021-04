La causa SEC contro Lbry rischia di mettere sotto chiave tutto il mondo delle Criptovalute

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha iniziato una causa contro LBRY per supposta vendita di securities, di titoli, non autorizzata.

Secondo i documenti del tribunale depositati lunedì, la rete di distribuzione di contenuti peer-to-peer LBRY, a cui è collegata anche la piattaforma Odysee, è stata accusata di aver venduto “milioni di dollari di titoli non registrati agli investitori” a partire dal 2016.

L’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari sta cercando un’ingiunzione permanente contro LBRY dalla vendita di ulteriori token oltre ad un blocco di “guadagni illeciti” più interessi di pregiudizio.

La SEC afferma che i titoli sono stati venduti sotto forma di crediti LBRY (LBC), che sono stati comunicati agli investitori come utilizzati per finanziare l’attività di LBRY e costruire il suo prodotto, secondo il documento. Attualmente un credito LBRY, che viene utilizzato anche per remunerare chi utilizza le piattaforme, vale circa 0,24 dollari USA. Chi, come Byoblu, ha caricato migliaia di video da anni sula piattaforma, può avere un ottimo ritorno. LBRY è un protocollo open source che permette di pubblicare contenuti senza timore di ritorsioni o blocchi.

La rete ha sollecitato l’aiuto della comunità delle criptovalute, sostenendo che l’intero settore è a rischio e allo stesso tempo affermando che i suoi crediti non sono titoli.

“La denuncia della SEC contro LBRY riflette una visione obsoleta dell’economia che soffoca innovazione, accessibilità e creatività”, ha detto a CoinDesk Jeremy Kauffman, CEO di LBRY, via e-mail. “Secondo lo standard eccessivo stabilito dal reclamo SEC, la maggior parte dei token blockchain sarebbe considerata titoli, lasciando incertezza e confusione nel settore.” Quindi la causa viene a costituire una minaccia per l’intero settore dele valute virtuali.

Kauffman ha aggiunto che il reclamo della SEC non riconosce i passi intrapresi dalla sua azienda per conformarsi alla legge e i suoi sforzi per condurre la propria attività in modo “coerente e trasparente”.

