Juncker ritardato mentale che dirige Zona Sempione a Milano. Parola di Philippe Daverio (europeista…)

Philippe Daverio interviene a TG 2 Post sulle elezioni spagnole, ed è esilarante. Tralasciamo i luoghi comuni legati alla spagna come “Paese arretrato rispetto all’Italia”, “Paese Agreste” etc etc. roba da guida Touring degli anni settanta. La cosa divertente avviene quando parla della Catalogna che se ne sarebbe andata se non fosse stato “Per quella specie di ritardato mentale dello Juncker che dirige una cosa grande come Zona Sempione a Milano”, quindi lasciando il potere alla “Spagna Agricola”.

quindi l’Europeista Daverio (candidato per +Europa):

ritiene Juncker un rimbambito;

appoggia lo scioglimento degli stati nazionali ed il separatismo.

Basta saperlo…. Buon ascolto!!



