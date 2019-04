Juncker commemora i 25 anni dall’eccidio del Ruanda-Burundi.. dando fuoco alla first lady!

Siamo al venticinquesimo anniversario dell’eccidio in Ruanda Burundi e si accendono le commemorazioni. Jean Claude Juncker nee approfitta per partecipare all’inaugurazione del memorial, a Kigali, in ricordo delle 250 mila vittime del conflitto civile nel paese. Ricordiamo che durante la prima fase dell’eccidio i francesi lanciarono l’operazione Amaryllis, nellaa quale, con l’aiuto dei belggi, evacuarono gli stranieri e li misero in salvo, ma perfino le coppie miste furono separate e le mogli Tutsi lasciate nelle mani degli Hutu che le massacrarono. I tutsi che saliva sui camion di salvataggio venivano lasciati ai posti di blocco dove venivano massacrati, ma , nonostante questo alcuni membri delle élites raggiunsero la salvezza.

Per commemorare l’occasione un lucido e pronto Jean Claude Juncker ha tentato, come si vede dal video, di dare fuoco alla signora Kagame, first Lady del Paese africano…

La signora è stata toccata dalla torcia , mossa da Leslie Nielsen Jean Claude Juncker ad altezza d’uomo o di donna, con la finalità di rendere il ricordo quanto mai attuale. Quindi una giovane inserviente ha provveduto a salvare la giornata.

L’Unione Europea invia sempre i propri esponenti migliori, in queste occasioni.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐