Italia produzione industriale: malino come previsto. Forte calo dei beni petroliferi raffinati (-9%)

La diminuzione si regista per i beni di consumo (-2,3%) e, in misura più lieve, per l’energia (-0,4%) e per i beni intermedi (-0,3%), mentre i beni di investimento vedono una crescita del +0,1%

Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2019 l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dell’1,4% , ed il calo ha colpito fortemente i beni energetici, con invece un aumento degli strumentali ed un calo più contenuto rispetto all’energia dei beni di consumo.

Vi è stato un calo del 9% del settore dei prodotti petroliferi raffinati (-9%) e del farmaceutico (-6,7%), mentre in generale hanno tenuto bene gli altri settori. Sarebbe interessante valutare l’effetto delle diveerse temperature di marzo rispetto all’anno precedente sui beni energetici.