Italia: investimento per realizzare eolico e solare da 1,1 Gw/h

posted by Giuseppina Perlasca

Octopus Energy Generation ha proseguito i suoi piani di espansione in Europa, approfondendo il suo ruolo nel mercato italiano dell’energia verde.

Il suo gruppo di venture, Octopus Energy Development Partnership (OEDP), ha investito nello specialista delle energie rinnovabili Nexta Capital Partners e sta creando un progetto congiunto con il gruppo milanese.

La nuova impresa mira a costruire 1,1 GW di nuovi impianti eolici, solari e di stoccaggio dell’energia nel sud Italia entro il 2025.

Ciò consentirà di alimentare 1,2 milioni di abitazioni e di evitare 950.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Ciò equivale alla rimozione di oltre 500.000 auto a benzina e alla piantumazione di oltre 4,6 milioni di alberi.

L’OEDP, recentemente lanciato con 220 milioni di euro, investe nelle fasi iniziali della costruzione di energia verde.

L’OEDP sta fornendo finanziamenti a Nexta, che si occuperà di garantire terreni, connessioni alla rete, permessi di pianificazione e impegno della comunità locale per portare i progetti rinnovabili alla fase di costruzione.

Nexta è stata fondata nel 2015 e sviluppa progetti di energia rinnovabile in Italia. Octopus sostiene i piani dell’Italia di diventare verde per alleviare la dipendenza dal gas russo.

L’Italia dipende dalla Russia per circa il 25% del gas importato e il governo punta a ridurne la dipendenza attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Nell’ultimo anno sono state approvate norme per sbloccare le strozzature nell’autorizzazione dei progetti rinnovabili e accelerare la diffusione dell’energia verde in Italia.

Zoisa North-Bond, amministratore delegato di Octopus Energy Generation, ha dichiarato: “Costruire più energia verde contribuirà a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e a far diminuire le bollette energetiche. L’eolico e il solare onshore sono tra le forme di energia più economiche e l’Italia può produrla proprio sul suo territorio. Per evitare che si ripeta la crisi energetica, è essenziale accelerare la creazione di nuove energie rinnovabili e passare a un sistema energetico a basse emissioni di carbonio”.

Fabrizio Caputo, co-fondatore e amministratore delegato di Nexta, ha dichiarato: “La partnership con Octopus rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento dei nostri obiettivi di crescita nel settore delle energie rinnovabili. Con Octopus puntiamo a svolgere un ruolo di primo piano nel processo di transizione energetica”.

Questo fa seguito al lancio del marchio di fornitore di energia in Italia da parte di Octopus Energy Italy nel giugno 2022, dopo l’acquisizione di SATO Luce e Gas nel novembre 2022.

Octopus Energy Generation è uno dei maggiori investitori europei nel settore delle energie rinnovabili e gestisce asset energetici verdi per un valore di 4,4 miliardi di sterline.

In precedenza ha investito nel mercato italiano delle rinnovabili nel 2017 per costruire 173 MW di parchi solari nel Lazio e in Sardegna, venduti nel febbraio 2021.

Anche se solare e eolico non sono stabili, sono comunque benvenuti in questa fase di instabilità energetica. L’importante è che si questi impianti siano realizzati molto presto.