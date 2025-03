In Germania è in realizzazione il maggior impianto di Idrogeno Verde d’Europa

In Germania, nella renania Palatinato, è in corso di realizzazione il più grande impianto di idrogeno verde d’Europa, con il potenziale di ridurre le emissioni di gas serra fino a 72.000 tonnellate annue. L’elettrolizzatore ad acqua a membrana a scambio protonico (PEM), dal design unico, è in grado di fornire all’impianto principale a cui è collegato fino a una tonnellata metrica di idrogeno verde all’ora, da utilizzare come materia prima chimica. Una volta in funzione, l’elettrolizzatore PEM da 54 MW genererà oltre 8.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il peso massimo del settore chimico BASF e Siemens Energy. “La robusta macchina fornirà principalmente materie prime per prodotti chimici, dal momento che la richiesta di una maggiore produzione e di minori rifiuti ambientali è in aumento”, riporta Interesting Engineering. “Attualmente l’idrogeno viene utilizzato per produrre ammoniaca, metanolo e vitamine”.

L’“idrogeno verde” è un’etichetta “Di colore” utilizzata per descrivere l’idrogeno prodotto utilizzando tutte le energie rinnovabili. È più costoso e quindi più raro dell’idrogeno grigio, prodotto con combustibili fossili e comunemente consumato nell’industria chimica e in altri settori industriali. Alcuni addetti ai lavori fanno anche una distinzione per l’idrogeno prodotto con il gas naturale, considerato un combustibile ponte tra i combustibili fossili e l’energia pulita, chiamandolo “idrogeno blu”.

L’idrogeno: una promessa non mantenuta

L’idrogeno verde è stato presentato come una potenziale pietra miliare della transizione energetica pulita, grazie alla sua utilità in settori difficili da abbattere. Oltre al ruolo di materia prima chimica, l ‘idrogeno può essere utilizzato come combustibile .

Brucia ad alte temperature come il carbone, ma invece di produrre emissioni di gas serra, il processo di combustione lascia dietro di sé solo vapore acqueo. Questo lo rende un’alternativa interessante per le industrie siderurgiche, dei trasporti e delle spedizioni, notoriamente ad alta intensità di emissioni.

Ma la produzione di idrogeno verde ha tardato a decollare . Nonostante gli ambiziosi obiettivi globali e le grandi speranze per il potenziale dirompente del settore, nel 2023 era stato realizzato meno di un decimo dei progetti di idrogeno verde previsti a livello mondiale. Seguendo 190 progetti nell’arco di 3 anni, un recente studio ha individuato “un ampio divario di attuazione nel 2023, con solo il 7% degli annunci di capacità globale completati nei tempi previsti”.

Gli autori dello studio, intitolato “ The green hydrogen ambition and implementation gap ”, individuano tre ragioni principali per questo divario.

La prima è che l’idrogeno verde è costoso da produrre e i costi continuano a salire. La seconda ragione è l’insufficienza degli accordi di offtake, forse dovuta alle ansie dell’industria per “il rischio di rimanere bloccati in un vettore energetico costoso e potenzialmente scarso”. Infine, l’ultima ragione è che è necessario attuare solide misure politiche per ridurre il rischio di investimenti nell’idrogeno verde.

Il progetto tedesco di BASF è riuscito a superare alcuni di questi ostacoli grazie a un significativo sostegno e finanziamento da parte del governo. Secondo Interesting Engineering, “lo Stato della Renania-Palatinato e il Ministero Federale tedesco per gli Affari Economici e l’Azione per il Clima hanno fornito fino a 124,3 milioni di euro per la costruzione dell’impianto”.

Inoltre, BASF sembra convinta che, sostituendo l’idrogeno grigio con quello verde, stia offrendo un valore aggiunto di cui gli acquirenti saranno entusiasti. “La messa in funzione dell’elettrolizzatore ci consente di sostenere i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi climatici, offrendo loro prodotti con una minore impronta di carbonio”, afferma Katja Scharpwinkel, membro del Consiglio di Amministrazione di BASF SE e Direttore del sito di Ludwigshafen.

Il problema è che la cancellazione degli obblighi climatici negli USA rischia di eliminare una fetta importante della clientela interessata a catene logistiche certificate green. A quel punto una parte di questa grande costruzione sarà inutile.