In Austria fallisce società quotata in Borsa nel settore Green

Sempre cattive notizie per l’area germanofona. In Austria la società quotata alla borsa di Vienna Cleen Energy è fallita, dichiarando bancarotta dopo il fallimento del processo di ristrutturazione. Con debiti pari a 7,94 milioni di euro e 110 creditori, l’azienda rischia la chiusura definitiva.

Cleen Energy, già in difficoltà da tempo, non è riuscita a trovare un investitore durante la ristrutturazione. Di conseguenza, il piano di ristrutturazione è stato ritirato e la procedura di insolvenza è stata convertita in procedura concorsuale. Le quotazioni, che due anni fa giungevano oltre i dieci Euro ad azione sono cadute praticamente a zero:

Questo sviluppo non sorprende, dato che Cleen Energy affrontava problemi economici da mesi. La liquidazione completa è ora inevitabile, con gravi conseguenze per dipendenti, creditori e investitori.

Cleen Energy aveva dichiarato bancarotta il 20 dicembre 2024. Il Tribunale regionale di St. Pölten aveva avviato una procedura di ristrutturazione senza autoamministrazione, nominando un curatore fallimentare esterno.

L’insolvenza era prevedibile, con problemi economici da mesi e il fallimento delle trattative con i creditori a novembre.

L’azienda, specializzata in energie alternative ed efficienza energetica, un tempo pioniera, non è riuscita a mantenere la sua posizione nel mercato. Ora le energie Green non tirano più e i debiti, cumulati nel tempo, hanno portato la società a fondo.