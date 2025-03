In arrivo il podcast narrativo di Economia Spiegata Facile

Il sito economiaspiegatafacile.it ha annunciato un nuovo progetto che trasformerà il modo di raccontare l’economia. Si tratta di un podcast narrativo che partirà in concomitanza con l’uscita della sesta edizione del libro di Economia Spiegata Facile.

Non si tratta di lezioni di economia. Sul sito si parla di una storia. Una storia che intreccia fatti reali e scenari distopici, misteri e ribellioni, personaggi enigmatici e un libro proibito che custodisce verità dimenticate.

Un mondo in cui l’economia non è solo una materia da studiare, ma una chiave per decifrare il sistema in cui viviamo.

Una serie che vi terrà incollati alla tensione

Ogni episodio svelerà un pezzo del puzzle, accompagnandovi attraverso una narrazione avvincente e immersiva, con uno stile che richiama le atmosfere dei migliori racconti di fantascienza sociale.

Immaginate una città grigia, intrappolata in un meccanismo opprimente, in cui ogni informazione è filtrata e ogni scelta preconfezionata. Ma qualcuno ha trovato un varco. Un uomo. O forse un’idea.

Chi o cosa è Mr. E.S.F.? E cosa si nasconde dietro le righe di un vecchio libro ingiallito che tutti sembrano aver dimenticato?

