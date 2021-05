In 10 secondi il futuro dell’umanità, se non facciamo qualcosa

Come sarà in nostro futuro, se non agiamo per migliorare la crescita economica e renderla socialmente corretta? Questo video di TikTok girato a Los Angeles ce ne dà un assaggio. Un droide per la consegna a domicilio dei pasti Postmaster, che inizia a essere utilizzato ora negli USA, viaggia tranquillamente per strada e passa davanti a un senzatetto, coricato per strada, evitandolo perfettamente e svolgendo il lavoro che, magari, una volta poteva essere suo. Ecco il video

Per vedere il sistema Postmaster Delivery in azione potete guardare questi video

Come eviteremo un futuro distopico con robot che camminano per strada, fanno le consegne, ed evitano gli esseri umani costretti alla miseria. Alcuni scienziati legati alla AI pensano che non ci saranno più lavori attualmente svolti dagli uomini che non siano fatti dai robot entro il 120 anni. Se la tecnologia evolve, deve evolvere anche l’economia e deve evolvere il lavoro e con lui l’uomo e la sua preparazione. Dobbiamo evitare un futuro con una minuscola parte di umanità servita dai robot e il resto in miseria.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐