IL VERO PERICOLO È CHE SI PERDA LA MEMORIA. LOTTIAMO CONTRO I MENTITORI EURISTI

posted by Guido da Landriano

Lo sapere quale è il vero, unico, grande potere dell’elite marcia ed eurista?? Che si perda la memoria di cosa fosse vivere in un Paese indipendente, con un benessere diffuso, diritti e doveri condivisi, lavoro per tutti, e tante cose che oggi sembrano fantascienza.

Perché chi vuole tenerci asserviti nell’euro, nella UE, nella povertà, cerca di cambiare perfino il ricordo del passato.

Ad esempio:

Chiunque abbia vissuto quegli anni ricorda beni razionati e anche assalti ai forni.

Basta leggere i giornali del tempo

A parte i disordini di quegli anni — gianni elia (@Gianni_Elia) June 2, 2019

Io ero giovane, da una famiglia non ricca, ma neanche povera, di lavoratori che facevano 12 ore al giorno, ma pieni di speranze e di dignità. Nessuna coda per il pane, niente fame, anzi si parlava di cambiare auto, di vacanze, di calcio, i vecchi che passavano le giornate fra le bocce, la famiglia ed il bianchino. C’erano scontri sociali, ma in un ambiente di benessere.

Manteniamo vivo il ricordo contro queste malefiche piovere che vogliono cancellare il passato, il nostro passato, la nostra storia.



