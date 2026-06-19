Il tramonto dell’ortodossia: Cuba vara 176 riforme di mercato per evitare il collasso. Sopravvivenza o transizione?

Cuba si trova di fronte a un bivio storico ineludibile. Messa con le spalle al muro da una crisi cronica, da un’inflazione galoppante, da blackout elettrici che paralizzano il Paese e dal persistente isolamento finanziario internazionale, L’Avana ha deciso di staccare la spina all’ortodossia economica statalista. Il Comitato Centrale del Partito Comunista ha approvato un massiccio pacchetto di 176 misure di liberalizzazione che vanno a toccare 23 settori chiave dell’economia.

Non ci troviamo di fronte a semplici ritocchi di facciata, ma al più vasto smantellamento del controllo centrale dai tempi della Rivoluzione. Come ha ammesso lo stesso presidente Miguel Díaz-Canel, forte dell’avallo del novantacinquenne Raúl Castro: “Quando la vita del popolo diventa così difficile, il primo dovere non è spiegare la crisi, ma cambiare ciò che deve essere cambiato”. Una presa d’atto pragmatica, dettata dalla necessità disperata di iniettare liquidità in un sistema asfissiato.

L’architettura delle riforme cubane

Quali sono, nel concreto, queste misure? L’intervento pubblico compie un netto passo indietro per tentare di risvegliare le forze produttive del settore privato e attrarre capitali esteri. I pilastri della manovra sono chiari:

Fine dei controlli sui prezzi: Il governo rinuncia a calmierare artificialmente i prezzi. Questa politica non solo ha fallito nel contenere l’inflazione, ma ha generato profonde distorsioni nell’allocazione delle risorse, alimentando il mercato nero. Alla fine i prezzi erano controllati e i negozi vuoti.

Equiparazione giuridica e apertura: Vengono introdotte norme uniformi per imprese statali, private e capitali stranieri. Il settore privato, finora tollerato solo in nicchie specifiche, potrà espandersi in nuove aree dell’economia.

Attrazione di capitali esteri: Le società straniere potranno investire direttamente nel settore privato cubano. Si crea un quadro normativo per la tutela della proprietà, la risoluzione delle controversie e il rimpatrio degli utili, strizzando l’occhio anche alle rimesse e agli investimenti della ricca diaspora cubana che avrà accesso facilitato.

Autonomia commerciale per l’agricoltura: Gli agricoltori avranno accesso diretto alla valuta estera e potranno importare materie prime e macchinari bypassando la farraginosa e inefficiente intermediazione di Stato.

Decentralizzazione energetica: Vengono azzerati dazi e tasse sull’importazione di tecnologie per l’energia solare. Le aziende estere potranno vendere pannelli e inverter direttamente al mercato, un disperato tentativo di mitigare il collasso della rete elettrica nazionale. Un bel modo per cercare di allegerire la crisi energetica e favorire la Cina.

Dal punto di vista macroeconomico, le ricadute sono potenzialmente dirompenti. L’eliminazione dei sussidi e la liberalizzazione dei prezzi genereranno inevitabilmente un violento shock inflattivo a breve termine. Tuttavia, si tratta di un passaggio obbligato per riallineare i valori reali di mercato, stimolare l’offerta aggregata e rimettere in moto il ciclo degli investimenti privati, laddove lo Stato, gravato da un deficit insostenibile, non può più intervenire.

Indicatore Valutario Valore Ufficiale Dinamica Reale Cambio USD/CUP ~24,00 Tasso fittizio, totalmente scollegato dalla realtà economica. Cambio Informale >300,00 Riflette la drammatica scarsità di divisa estera e il collasso della fiducia nella valuta locale.

Parallelamente, l’annunciata rinegoziazione del debito interno (scambiando debito con asset domestici) è una mossa da manuale per alleggerire i bilanci pubblici, ma richiede una fiducia nel sistema che attualmente scarseggia.

Il dilemma: resistenza tattica o transizione strategica?

Qui si apre il grande interrogativo geopolitico. Qual è il reale obiettivo dell’Avana? Si tratta di un espediente per migliorare la resistenza agli Stati Uniti, attraendo capitali vitali, oppure è l’inizio di una transizione strisciante verso posizioni accettabili per Washington?

Díaz-Canel ribadisce che Cuba non abbandonerà il suo modello socialista. L’obiettivo evidente è replicare, in piccolo, i modelli di “socialismo di mercato” asiatici: mantenere il rigido controllo politico concedendo libertà d’impresa. Ma a 90 miglia dalla Florida, la partita è ben più complessa.

Come fanno notare politologi e analisti del calibro di Luis Carlos Battista e Lee Schlenker, i pilastri storici del sistema sono crollati. Tuttavia, il successo delle riforme si scontrerà con due macigni. Il primo è interno: una burocrazia pachidermica, storicamente diffidente verso l’iniziativa privata. Il secondo è esterno: senza un allentamento delle sanzioni USA (la politica di massima pressione di memoria trumpiana), attrarre capitali strutturali è quasi impossibile. Un investitore globale difficilmente rischierà sanzioni secondarie americane per operare all’Avana. In quest’ottica, le riforme appaiono più come una necessaria apertura unilaterale per spingere gli USA al tavolo negoziale, mostrando un volto economicamente “normalizzato”.

Nel frattempo, la popolazione vive la schizofrenia di questa fase. C’è chi spera nelle nuove opportunità commerciali e chi, abituato al welfare di Stato, si sente abbandonato (“Ora siamo soli”, lamenta un pescatore). La grottesca ironia di chi si chiede come farà a guardare le nuove pubblicità in TV se la corrente manca per 20 ore al giorno racchiude il dramma cubano: prima di sognare i dividendi del libero mercato, occorre riaccendere la luce. Le leggi non bastano. Comunque le leggi non producono ricchezza da sole, ma sono capacissime di distruggerla.