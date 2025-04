Il traffico via container sta crollando del 60% fra Cina e USA: interi viaggi cancellati, incertezza per il futuro

Il traffico marittimo containerizzato sta crollando lungo le rotte transpacifiche, poiché le politiche tariffarie degli Stati Uniti hanno raffreddato il commercio globale, costringendo le compagnie di navigazione a cancellare i viaggi con breve preavviso a causa della mancanza di domanda.

Secondo la società di ricerche di mercato Linerlytica, le prenotazioni di merci per le prossime tre settimane sono diminuite del 30-60% in Cina e del 10-20% nel resto dell’Asia, poiché i dazi statunitensi alle stelle rendono praticamente impossibile per molti esportatori cinesi vendere in America.

“La situazione di stallo tra Stati Uniti e Cina continua a mantenere basso il sentimento del mercato dei container, con le concessioni tariffarie statunitensi ben lungi dall’essere sufficienti a ripristinare i volumi transpacifici”, ha dichiarato Linerlytica in una nota di martedì.

Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, i porti cinesi hanno registrato un immediato calo della domanda in seguito all’annuncio del Presidente statunitense Donald Trump di voler imporre le cosiddette tariffe “reciproche” a decine di Paesi all’inizio di aprile.

Il flusso di container nei porti cinesi è crollato del 6,1%, settimana dopo settimana, nel periodo dal 7 al 13 aprile, invertendo l’aumento dell’1,9% della settimana precedente.

Molte compagnie di navigazione transpacifiche hanno fatto ricorso a “Salpamenti” in bianco, ovvero alla cancellazione di viaggi programmati da parte dei vettori, ha dichiarato la società di consulenza danese Sea-Intelligence in una nota di domenica.

Secondo Linerlytica, l’imminente festività della Festa del Lavoro frenerà ulteriormente la domanda di merci a maggio e potrebbe costringere i vettori a cancellare ulteriori partenze nelle prossime settimane.

Da quando è tornato in carica a gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni cinesi di ben il 145%, inducendo Pechino a rispondere con le proprie tariffe di ritorsione.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano dichiarato di voler escludere 20 categorie di prodotti dalle tariffe “reciproche” sulla Cina – tra cui smartphone, computer e chip di memoria – la mossa non dovrebbe incrementare la domanda di spedizioni, dato che gli articoli sono tipicamente trasportati per via aerea a causa delle loro piccole dimensioni.

Tuttavia, la decisione di Trump di sospendere per 90 giorni gli aumenti dei dazi “reciproci” sui Paesi diversi dalla Cina potrebbe far rimbalzare le prenotazioni di container nel resto dell’Asia, almeno per qualche mese.

Secondo quanto riferito, le fabbriche del Sud-Est asiatico hanno ricevuto un’impennata degli ordini dopo l’annuncio della pausa tariffaria la scorsa settimana, con i clienti statunitensi che cercano disperatamente di rifornirsi durante la finestra di 90 giorni.

“Tutti gli importatori statunitensi che si riforniscono di merci da qualsiasi luogo, tranne che dalla Cina, sono certi di accelerare i volumi nei prossimi tre mesi, per far passare le merci di alta stagione alla dogana prima della scadenza del 9 luglio”, ha dichiarato Sea-Intelligence.

La più grande compagnia di navigazione di container al mondo, la Mediterranean Shipping Company, ha recentemente annunciato un sovrapprezzo per l’alta stagione di 1.000 dollari per unità equivalente a 40 piedi per i viaggi dal Nord Europa al Nord America.

Le tariffe di trasporto marittimo sono destinate ad aumentare nelle prossime settimane a causa delle recenti politiche tariffarie e della riduzione della capacità di trasporto, secondo quanto affermato giovedì in un rapporto dalla società di consulenza marittima Drewry.