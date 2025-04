Il Suriname cerca lavoratori nell’ex colonizzatore, l’Olanda

Le aziende surinamesi stanno reclutando attivamente lavoratori olandesi in occasione di una fiera dell’emigrazione tenutasi a Houten nel fine settimana, alla ricerca di professionisti disposti a trasferirsi in Suriname, riferisceNOS . L’industria petrolifera del Paese, in rapida crescita, richiede migliaia di lavoratori, molti di più di quanti ne possa fornire la sua popolazione di circa 620.000 abitanti.

“In tutti i settori abbiamo bisogno di persone. Dobbiamo davvero recuperare il ritardo”, ha detto a NOS Mila Bahadoersing della Ondernemershuis Paramaribo durante la fiera. “Il Suriname ha una popolazione molto piccola e non possiamo farcela da soli. Tra due anni inizieremo a estrarre il petrolio e per allora il nostro Paese dovrà essere molto professionalizzato. Dobbiamo raggiungere uno standard internazionale”.

La scorsa settimana, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato il Suriname per discutere del potenziale dell’industria e dei legami economici. “C’è un’enorme opportunità qui, le prospettive sono positive e il Presidente Trump vuole rafforzare i legami con il Suriname”, ha detto Rubio in una conferenza stampa dopo aver incontrato il Presidente surinamese Chan Santokhi.

Negli ultimi anni sono state scoperte diverse riserve di petrolio al largo delle coste del Suriname. Diverse compagnie petrolifere hanno deciso di investire nel Paese, con entrate previste di centinaia di milioni all’anno.

“Abbiamo un Paese bellissimo, una natura fantastica e tanto sole”, ha aggiunto Bahadoersing. “Ma naturalmente questo da solo non basta per vivere. Gli stipendi non sono ancora allo stesso livello, ma l’economia del Suriname sta crescendo. Ci aspettiamo di poter offrire presto salari migliori. Credo che il nostro Paese cambierà radicalmente”.

Il PIL del Suriname cresce per ora solo del 2,4% nel 202, del 2,5% nel 2023 e del 2,65% nel 2024, ma tutti si attendono un boom economico prossimo per l’aumento della produzione petrolifera, esattamente come è accaduto con la confinante Guyana. Il paese ha solo poco più di 600 mila abitanti, quindi necessita fortemente di forza lavoro.

La fiera ha suscitato l’interesse dei visitatori olandesi, alcuni dei quali hanno dichiarato di stare valutando un trasferimento. “Stiamo valutando il Paese”, ha detto a NOS un partecipante. “È un posto bellissimo ed è comodo poter parlare olandese”.

Quindi una delle colonie meno conosciute dei Paesi Bassi possono diventare uno sfogo per i lavoratori che vogliono cambiare la propria situazione.