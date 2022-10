Il Sacro Monte di Varallo: un piccolo segreto piemontese

posted by Giuseppina Perlasca

Nel Piemonte più profondo, a Varallo, sorge il primo “Sacro Monte” d’Italia, una sorta di riproduzione devozionale di Gerusalemme costruita per soddisfare il bisogno devozionale dei fedeli cattolici senza esporli al pericoli di un viaggio in Terrasanta, all’epoca caduta in mano all’Islam.

Le raffigurazioni vogliono appunto ricreare una sorta di piccola Gerusalemme rappresentata da una serie di sacre rappresentazioni. A partire dai primi anni del XVI secolo il regista dell’impresa del Sacro Monte fu il pittore, scultore ed architetto valsesiano Gaudenzio Ferrari, che progettò alcune cappelle e realizzò le statue prima in legno, quindi in terracotta, con un’alternanza di opere più serene alternate a quelle più drammatiche.

Un angolo particolare di Piemonte che vi riproponiamo grazie a God Save the Vintage